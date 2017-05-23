Kısa süren görme ve konuşma bozukluğu, Multiple Skleroz (MS) belirtisi olabilir

Aniden ortaya çıkan ve birkaç gün sürüp düzelen görme, konuşma sorunları ya da yazının kötüleşmesi gibi belirtiler MS yani Multiple Skleroz hastalığının işareti olabiliyor. MS hastalarının daha sakin bir hayat için iş ve sosyal yaşamdan uzaklaşması depresyonu tetikleyerek atakları olumsuz etkileyebiliyor. Beyni ve omuriliği yani merkezi sinir sistemini etkileyen MS hastalığının neden ortaya çıktığı tam olarak bilinmemektedir. Bağışıklık sisteminin bilinmeyen bir nedenle sinir sistemini düşman olarak algılaması ve saldırmasıyla beynin farklı bölgelerinde hasarlar oluşabilmektedir. Genellikle ataklar halinde ilerleyen MS hastalığı, sinir sisteminin hasar gördüğü bölgeye göre kişiden kişiye farklı şiddet, sıklık ve bulgularla ortaya çıkmaktadır. Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Türker Şahiner, MS hastalığı ile bilgi verdi.

Multipl skleroz (MS) nedir?MS, beyin ve omuriliği etkileyen bir sinir sistemi hastalığıdır. Sinir hücrelerini çevreleyen ve koruyan materyal olan miyelin kılıfına zarar verir. Bu hasar, beyinle vücudunuz arasındaki mesajları yavaşlatıp engelleyerek MS hastalığına yol açar. MS’in nedeni tam bilinmiyor. Bazı hastalar yazma, konuşma veya yürüme yeteneğini kaybedebilir. MS için tek bir test yok. Doktorlar teşhis için tıbbi hikaye, fizik muayene, nörolojik muayene, MRG ve diğer testleri kullanırlar. MS’in kesin tedavisi yoktur, ama ilaçlar hastalığı yavaşlatıp kontrolüne yardımcı olur. Ayrıca fiziksel terapi de faydalı olabilir. Bkz: >>>

Yazınız aniden kötüleştiyse MS ihtimalini göz ardı etmeyin

MS teşhisi koymak için yapılan radyolojik görüntülemeler her zaman yeterli olmayabilmektedir. Hastalık teşhisi sıklıkla hastanın ayrıntılı öykü alındığında koyulabilmektedir. Daha önce kişinin hayatında olmayan, bir anda ortaya çıkan ve kısa sürede düzelen konuşma, görme bozuklukları veya yazının bozulması gibi kişiye tuhaf gelen ama önemsenmeyen belirtiler MS hastalığını işaret edebilmektedir.

Kişiden kişiye değişmekle birlikte bazı MS belirtileri

Duyularda algılama problemleri

Geçici felçler

Anormal kas spazmları ve hareket problemleri

Denge bozuklukları,

Yutmada zorluk

Aşırı yorgunluk gibi belirtileri vermektedir.

Farklı hastalıklarla karıştırılabiliyor

MS hastalığında, günler veya haftalar içinde ilerleyen ve belli bir süre sonra tamamen kendini gösteren belirtiler yine birkaç gün veya hafta gibi kısa sürede düzelebilmektedir. 24 saatte ya da daha kısa sürede düzelen sorunlar, çoğu zaman MS hastalığının belirtisi değildir. MS belirtileri ve radyolojik tetkiklerdeki görüntüler bazen Behçet veya Lyme hastalığı gibi farklı hastalıklarla karıştırılabilmektedir.

Behçet ve diğer nörolojik hastalıklarda belirtiler MS gibi birkaç günlük değil daha uzun vadeli ve daha hafif ilerlemektedir. Bunun yanı sıra MS ile karıştırılan hastalıkların çoğunda şiddetli baş ağrısı yaşanırken MS’te neredeyse hiç baş ağrısı oluşmamaktadır.

Sosyal yaşamdan uzaklaşmayın

Yoğun stres, bağışıklık sistemini ve MS ataklarını tetikleyebilmektedir. Stresten uzak durmak adına hastaların iş ve sosyal yaşamdan kendilerini soyutlamaları farklı bir depresyon kaynağı olabilmektedir. Çoğu zaman keyif alınan, yetiştirme ve başarı kaygısı olmayan bir işte çalışmak stres kontrolü için daha faydalı olabilmektedir.

MS hastalarının sosyal hayatlarına devam etmesi, özellikle spor aktivitelerinde bulunması hastalığın seyrini olumlu yönde etkilemektedir.

MS hastalığı doğru tedavi ve yaşam tarzı düzenlemeleri ile kontrol altında tutulabilir. Hastaların bu 6 kurala dikkat etmeleri gerekir.