Kök hücreler yine başardı, omurilik felçlileri için umut kapısı aralandı

Bilim insanları, kök hücre kaynaklı nöronları, omurilikteki hasarlı beyin korteksi & omurilik bölgesinde yer alan kemiklerdeki kayıp dokuyu yenilemek için başarıyla eşleştirmeyi başardılar. Henüz çok erken olmasına rağmen gelişmenin omurilik yaralanmalarını onarmanın anahtarı olabileceği düşünülüyor. Kök hücreler tıbbi araştırmanın şaşırtıcı bir parçası olmaya devam ediyorlar. İnsan vücudundaki neredeyse tüm hücrelerin yerine geçebilme yeteneklerinden dolayı, kök hücreler kemikten, görme ve düşünce yeteneğine kadar birçok sorunlu durumu ve hastalığı düzeltmemize yardımcı olabiliyorlar.

Nature Medicine’da yeni yayınlanan araştırmayı yürüten Mark Tuszynski, “Beyin korteksi&omurilik yolları, sinir sisteminin beynin omuriliğe sinyal gönderen önemli bir parçası ve insanların istemli hareketleri için hayati öneme sahip. Bugüne kadar hiç yenilenmemişlerdi ama biz ilk kez sinir kök hücrelerini kullandık ve başardık” diyor.

Farelerde başarılı oldu

Araştırmada farelerde omurilik yaralanması alanlarına aşılanan fare ve insanlara ait sinir kaynaklı hücreler kullanıldı. Hücreler mimyasal sinyaller kullanılarak omurilik dokusuna dönüştürüldü. Omurilik olarak gelişmeye yönlendirilen kök hücreler, farelerde ön ayak hareketlerini geliştiren işlevsel sinapslar oluşturmayı başardılar.

Çalışma, büyük ölçekli hayvan testlerinden sonra insanlarda da denenecek. Tuszynski, “En önemli motor sistemini yeniden oluşturabildiğimiz için insanlarda daha iyi sonuç alabileceğimizi umut ediyorum” diye konuşuyor.

Makalenin Tam metnine aşağıdaki linkten ulaşılabilir:

https://www.nature.com/articles/nm.4066.epdf?referrer

Spinal cord reconstitution with homologous neural grafts enables robust corticospinal regeneration.

The corticospinal tract (CST) is the most important motor system in humans, yet robust regeneration of this projection after spinal cord injury (SCI) has not been accomplished. In murine models of SCI, we report robust corticospinal axon regeneration, functional synapse formation and improved skilled forelimb function after grafting multipotent neural progenitor cells into sites of SCI. Corticospinal regeneration requires grafts to be driven toward caudalized (spinal cord), rather than rostralized, fates.

Fully mature caudalized neural grafts also support corticospinal regeneration. Moreover, corticospinal axons can emerge from neural grafts and regenerate beyond the lesion, a process that is potentially related to the attenuation of the glial scar. Rat corticospinal axons also regenerate into human donor grafts of caudal spinal cord identity. Collectively, these findings indicate that spinal cord ‘replacement’ with homologous neural stem cells enables robust regeneration of the corticospinal projection within and beyond spinal cord lesion sites, achieving a major unmet goal of SCI research and offering new possibilities for clinical translation.