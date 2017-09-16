İlko İlaç, yeni ürününü Enferox’ı tıbbın hizmetine sundu

Sektörde 50 yıllık birikim ve tecrübenin bugünkü temsilcisi İLKO İlaç, ürün portföyünü güçlendirmeye devam ediyor. İLKO İlaç bu doğrultuda, aşırı demir yükünün tedavisinde kullanılan Enferox Suda Dağılabilir Tablet’i tıbbın hizmetine sundu. Enferox, deferasiroks etkin maddesi içermektedir. Deferasiroks, oral yoldan etkili, demir(III) selektivitesi yüksek bir şelatördür. Demire 2:1 oranında yüksek affiniteyle bağlanan bir ligand kimliğini taşıyan deferasiroks, vücuttaki demirin, öncelikle dışkı yoluyla vücuttan uzaklaştırılmasını artırır.
Çocuklarda ve erişkinlerde, kan transfüzyonlarına bağlı kronik demir yüklenmesinin tedavisinde kullanılır. Ayrıca, transfüzyona bağlı olmayan talasemi semptomları olan uygun hastalarda kronik demir yüklenmesinin tedavisinde endikedir. Enferox, her bir suda dağılabilen tablette 125 mg, 250 mg ve 500 mg etkin madde içeren 28 suda dağılabilen tabletlik 3 farklı form ve ambalajda hizmete sunulmuştur. İLKO İlaç, hizmete sunduğu bu yeni ürünlerle farklı tedavi alanlarına yönelik toplam 48 ürünle tıbba hizmet vermeye devam etmektedir.
İlko İlaç’tan üç yeni ürün: Nervogil, İrbecor ve İrbecor Plus
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