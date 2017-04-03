Novartis, son 10 yılda Türkiye’nin en fazla ilaç ihracatı yapan grubu oldu

1955 yılından bu yana Türkiye’de faaliyet gösteren Novartis Grubu, 4 üretim tesisinden son 10 yılda 100’den fazla ülkeye 1,2 milyar dolarlık ilaç ihracat gerçekleştirdi. Novartis Türkiye Ülke Başkanı Dr. Peter Catalino, önümüzdeki dönemde de Türkiye ile birlikte büyüme hedefiyle, daha fazla yatırım yapmak ve ihracatta liderliklerini sürdürerek sektörün öncüsü olmak konusunda kararlı olduklarını vurguladı. 60 yılı aşkın süredir Türkiye’de faaliyet gösteren Novartis Grubu, bugün Yenilikçi İlaçlar, Onkoloji, Sandoz ve Alcon birimleri ve 4 üretim tesisi ile Türkiye ilaç sektörünün öncüleri arasında yer alıyor. İki yıldır Novartis Grubu’nun Türkiye Ülke Başkanlığı görevini yürüten Dr. Peter Catalino, geçtiğimiz yılı değerlendirerek önümüzdeki dönem hedeflerini paylaştı.

“Novartis Grubu olarak 1955’ten beri Türkiye’deyiz. Kurtköy, Gebze 1, Gebze 2 ve Tuzla olmak üzere Türkiye’de 4 üretim tesisimiz var. Bu tesislerde ürettiğimiz katma değeri yüksek ilaçlarla Türkiye’nin yüksek teknolojili üretimine katkı yapıyoruz. Devletin ilaç sanayisi vizyonunu destekliyoruz ve gerek üretim gerekse Ar-Ge alanındaki yatırımlarımızı sürdürmek konusunda kararlıyız. Katma değerli moleküllerimizi hem Türkiye’deki, hem de 100’den fazla ülkedeki hastalar için üretiyoruz. Geçen yıl toplam ihracatımız 150 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Son 10 yılda 100’den fazla ülkeye 1,2 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik; bu da bizi Türkiye’nin en fazla ilaç ihracatı yapan grubu yapıyor.

Kurtköy üretim tesisimizin kapasitesi ve teknik altyapısı sayesinde birçok ürünü lokalde üretebiliyoruz. 2016’da 2 tane katma değeri yüksek ürünümüzü üretebilmek için 15 milyon dolar ek yatırım yaptık. Son 10 yılda üretim tesislerimiz için 240 milyon doların üzerinde yatırım yaptık. Gebze 1 tesisimiz Türkiye’nin ilaç ihracatı şampiyonudur. 2010 yılından bu yana her yıl İlaç İhracatçıları Listesi’nde yer almış, ve birçok yıl ilk sırada olmuştur. Katı, sıvı ve yarı katı formda 45 molekülün üretildiği bu tesisten Avrupa, Latin Amerika, Kanada ve Asya Pasifik’te 50’den fazla ülkeye ihracat yapılmaktadır.

Novartis Grubu olarak halen devam etmekte olan 100’ün üzerinde klinik araştırma ile Türkiye’de Ar-Ge alanında da lider ilaç şirketlerinden birisiyiz. 2016 yılında klinik araştırmalara 39.4 milyon dolar yatırım yaptık. Son 7 yılda Türkiye’deki klinik çalışmalara 144 milyon doların üzerinde kaynak ayırdık, böylece Ar-Ge alanındaki global rekabette Türk hekimlerine destek sağladık.

Bugün Novartis Grubu olarak Türkiye’de 2.300’e yakın kalifiye çalışanımız var. Çalışanlarımıza yatırım yapıyoruz ve onlar için en iyi iş ortamını yaratmak hedefiyle çalışıyoruz. Çalışmalarımız dış dünyadan takdir topluyor. Geçen yıl aldığımız ödüller bunun en önemli kanıtı. Aon şirketinin düzenlediği “Türkiye’nin En İyi İş Yerleri 2016” araştırmasının sonuçlarına göre “En İyi İş Yeri” ödülünü aldık. Bu ödülü son iki yıldır üst üste olmak üzere toplam 4 kez almış bulunuyoruz.

Great Place to Work’ten ise aldığımız iki ödül bulunuyor. “2016 Türkiye’nin En İyi İşverenleri” listesine girerken aynı zamanda ilk kez verilen “Kadın İstihdamında Sürdürülebilirlik” özel ödülünün de sahibi olduk. Bu ödüller hem çalışanlarımız için ek bir motivasyon sağlıyor hem de şirketimizi genç yetenekler için bir cazibe merkezi yapıyor.

Devletin Türkiye’yi yüksek katma değerli ilaç üretimi ve ihracatı yapan bir merkez yapma hedefi çerçevesinde bizim de uzun vadeli hedefimiz Türkiye ile birlikte büyümek ve daha fazla yatırım, daha fazla üretim ve daha fazla Ar-Ge faaliyeti ile sektördeki öncü konumumuzu devam ettirmek olacaktır. Gelecek için hedefimiz daha fazla yatırım ve ihracattaki liderliğimizi sürdürerek Türkiye ile büyümek.”