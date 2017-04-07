İnsandan insana kafa nakli için kesin tarih verildi! Operasyon Aralık 2017’de

32 yaşındaki Spiridonov, şunları söylemişti:

Birinin ilk olması gerekiyor. Ama bu bir yarış değil, en azından benim bakış açımdan. Mesele, bilimin sınırlarını genişletmekte… Çok heyecanlı bir süreç ve bir yandan bu sayede insanları motive etmeme yarıyor. Ancak bütün hayatımı buna adamıyorum. Riskleri çeşitlendirmek ve yaşayan insanları desteklemek için robot ve yapay zeka geliştiriyorum.