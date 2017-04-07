İnsandan insana kafa nakli için kesin tarih verildi! Operasyon Aralık 2017’de

Dünyanın ilk kafa nakli operasyonu için kesin tarih belli oldu. Werdnig-Hoffmann sendromlu Rus Valery Spiridonov’un açıklamasına göre; bilim dünyasında tartışmalara neden olan kafa nakli operasyonu Aralık 2017’de yapılacak. Ölen bir insandan alınan kafa ve Spiridonov’un vücudu beyin hücrelerinin ölmemesi için öncelikle soğutulacak. Ardından alıcı ve vericinin boyunları kısmi olarak kesilecek. Sonrasında ölen kişinin omuriliği dikkatli bir şekilde kesilecek ve Spiridonov’un vücuduna yerleştirilecek.
Polietilin glikol maddesi kullanılarak, omuriliğin vücuda tam olarak oturması sağlanacak. Son aşamada ise tüm damarlar ile sinirler vücuda bağlanacak. Daha sonra nakil yapılan Valery Spiridonov, 3-4 hafta yapay koma halinde tutularak, omuriliğin vücuda iyice yerleşmesi sağlanacak. 20 milyon dolara mal olacağı belirtilen kafa nakli operasyonunda doktor, hemşire ve teknisyenlerden oluşan 150 kişilik bir ekip bulunacak.
Bir yıl içinde dünyanın ilk insandan insana kafa nakli yapılmış olacak
32 yaşındaki Spiridonov, şunları söylemişti: Birinin ilk olması gerekiyor. Ama bu bir yarış değil, en azından benim bakış açımdan. Mesele, bilimin sınırlarını genişletmekte… Çok heyecanlı bir süreç ve bir yandan bu sayede insanları motive etmeme yarıyor. Ancak bütün hayatımı buna adamıyorum. Riskleri çeşitlendirmek ve yaşayan insanları desteklemek için robot ve yapay zeka geliştiriyorum.
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