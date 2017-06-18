İlk kafa nakli için çok önemli bir adım: Operasyon farelerde başarıyla yapıldı

Heyecanla beklenen kafa nakli operasyonunu 2017 yılı içinde yapacağını duyuran ünlü İtalyan cerrah Dr. Sergio Canavero, bu hedefinde çok önemli bir eşiği daha aştı. Dr. Canavero, farelerin omurilik tellerini keserek, ‘yapıştırıcı’ dediği polietilen glikol adlı plastikle yapıştırarak iyileştirmeyi başardığını açıkladı. Başarıyla tamamlanan bu kafa nakli sonrasında fareler 28 gün sonra yürümeye başladılar. Ancak sorun şu ki; sadece 1 ay yaşayabildiler. Operasyon sonrasında farelerin bu kadar süre yaşaması bile çok önemli bir başarı olarak görülüyor. İnsandan insana kafa nakli uzun süredir üzerinde ciddi tartışmaların yapıldığı bir konu olsa da Dr. Canavero, insandan insana dünyanın ilk kafa naklini yapmak için Rus asıllı felç hastası Valery Spiridonov’u seçtiğini geçtiğimiz aylarda tüm dünyaya duyurmuştu.

Dünyanın ilk kafa naklini gerçekleştirmeye sadece 6 ay kalırken, hayatını bu işe adamış olan İtalyan cerrah Sergio Canavero hayvanlar üzerindeki çalışmalarını hızlandırdı. Bugüne kadar 2 fare ve 1 köpek üzerinde omurilik birleştirme deneyleri yapan ancak sonuçlarını açıklamayan Canavero ve ekibinin son girişimi oldukça dikkat çekici görünüyor. Canavero, farelerin omurilik tellerini kesip “yapıştırıcı” diye adlandırdığı polietilen glikol (PEG) adlı plastikle yapıştırarak iyileştirdiğini söylüyor.

Omurilik telleri yapıştırılan fareler 28 gün yaşadı

14 Haziran’da yayınlanan makaleye göre, Canavero son çalışmada omurilik tellerini kestiği 15 farenin kanamasını tuzlu su çözeltisiyle durdurmayı başardı. Daha sonra 9 fareye PEG uygulayarak yaraları kapattı. 6 fareye ise sadece tuzlu su çözeltisi uyguladı. Her iki gruptaki fareye de 72 saat boyunca antibiyotik verildi. İlk gruptaki fareler 28 gün sonra yürümeye başladılar. Ancak her iki gruptaki fareler de sadece bir ay yaşayabildi.

Bu sonuca rağmen Canavero asla yılmıyor. Hayvanlarla gerçekleştirdiği tüm bu deneylerin kendisini kafa nakline bir adım daha yaklaştırdığını söylüyor. Newsweek’e verdiği söyleşide kendisini, “Eleştirmenler kesilen omuriliğin onarılamayacağını, bu yüzden de kafa naklinin asla gerçekleştirilemeyeceğini söylüyorlar ancak sonuçlar omurilik tellerinin onarıldığını gösteriyor” diye savunuyor.

Kafa naklinin önündeki 5 engel

Birçok bilim insanı Canavero’ya şüpheyle yaklaşıyor. Onlara göre hayvan deneylerinin başarılı olması, insanda kafa naklinin sorunsuz şekilde gerçekleştirileceği anlamına gelmiyor. Soru işaretleri şu 5 noktada odaklanıyor:

Kesik başı canlı tutmak zor: Herhangi bir nakil sırasında, vericinin organı alıcının vücuduna yerleştirilene kadar canlı tutulmalı. Bir organ vücuttan çıkarılır çıkmaz ölmeye başlıyor. Doktorlar, hücrelerinin hayatta kalması için organı soğutuyorlar. Soğuk bir tuzlu su çözeltisi kullanarak, böbreği 48 saat, karaciğeri 24 saat, kalbi ise yaklaşık 5 ila 10 saat boyunca korumak mümkün. Ancak kafa vücudun en karmaşık parçalardan biri. Beyin, gözler, kulaklar, burun ve ağızda iki önemli bez sistemi bulunuyor: Hormonları kontrol eden hipofiz ve tükürük bezleri. Bir asırdan fazladır yapılan hayvan araştırmaları, koptuğu anda başın kan basıncının belirgin bir şekilde düştüğünü gösteriyor. Ortaya çıkan kan ve oksijen kaybı beyni komaya sürüklüyor ve ölümüne neden oluyor. Canavero ve ekibi, son deneyde sürekli kan akışı sağlayarak bu sorunu çözdüklerini iddia ediyor. Bağışıklık sistemi: Nakilden sonraki en büyük sorun, hastanın vücudundan gelen reaksiyon. Genellikle birisine organ nakledildiğinde, alıcının bağışıklık sistemi hücrelerindeki antijen adlı maddeleri çabucak tespit ederek vericinin vücudundaki antijenlerle uyuşmadığını anlıyor ve yabancı bir istilacı olarak algılayarak saldırıya geçiyor. Bu nedenle hemen hemen tüm nakil hastaları, operasyonun ardından bağışıklık bastırıcı ilaçlar alıyorlar. Uzmanlara göre kafa çok karmaşık olduğu ve üzerinde birçok organ bulunduğu için bağışıklık sistemi tarafından reddedilme olasılığı çok daha yüksek. Hız: 70’li yıllarda maymunlarla yapılan bir deneyde, beyin cerrahı Robert White, kafa naklinin başarılı olabilmesi için operasyonun bir saatten az sürede bitirilmesi gerektiğini ileri sürmüştü. Canavero da, her iki kafayı aynı anda çıkartarak verimliliği en üst düzeye çıkarmayı hedeflediğini söylüyor. Omuriliği birleştirmek: Bir kafanın iletişim kurması ve yeni bir vücudu kontrol edebilmesi için omurilik ve beynin kesintisiz bir şekilde birbirine bağlı olması gerekiyor. Canavero’nun planı, omurilik tellerinin kaynaşmasına izin vermek için hastayı bir aylığına uyutmak yani komaya sokmak. Aksi halde omuriliği oluşturan, onun deyimiyle spagetti hırpalanmış veya bükülmüş hale gelebilir. Davis Kaliforniya Üniversitesi’nden nöroşirürji profesörü Harry Goldsmith’e göre bu süre olası bir probleme işaret ediyor. Goldsmith, Popular Science’a verdiği demeçte koma halinin sıklıkla enfeksiyon, kan pıhtısı ve azalmış beyin aktivitesi ile sonuçlandığına dikkat çekiyor. Hayvan deneyleri: Kafa nakli insanlarda denenmeden önce sorunların hepsinin hayvan testlerinde çözülmesi gerekiyor. Ancak bu deneyler büyük işkence ve zulüm içerdiği için birçok engelle ve tepkiyle karşılaşıyorlar. Bu nedenle Canavero ve ekibi, çareyi prosedürlerin yasal olduğu ülkelerde ilerlemekte görüyor. Hatta önümüzdeki aylarda en son fare deneyini köpeklerde tekrarlamayı planlıyorlar.

Eğer kafa nakli başarılı olursa, insanlık tarihinde yeni bir dönemi başlatacağı kesin. Belki de zenginler günün birinde başka bir bedende yaşayabilmek için kafalarını dondurmaya başlayacaklar. Kim bilir? Bekleyip göreceğiz…