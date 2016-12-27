Öksürük ne zaman tehlikeli bir belirtidir?

Özellikle soğuk kış günlerinde hastaları en sık hastaneye getiren şikayet olan öksürük, aslında pek de önemsenmez. Önemsiz gibi gözüken genellikle bireysel olarak çözmeye çalışılan öksürük altında oldukça büyük ve geniş bir hastalık yelpazesi barındırabilir. Liv Hospital Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Tuğçe Hürkal üç haftadan fazla süren öksürüğün dikkate alınmasını vurguladı.

Öksürüğün yararları da var

Üç haftadan daha uzun süren öksürük mutlaka dikkate alınmalıdır. Altında bulaşıcı olan tüberkülozu, ölümcül seyreden akciğer kanserini, sık görülen ve yaşam kalitesini bozan GER(gasrto-özafagiel reflü), ölüm riski yüksek ve sık görülen kalp yetmezliği ve pulmoner emboliyi, zamanında tedavi edilmezse geri dönüş şansı zorlaşan astım ve KOAH’ı barındırabilir. Öksürük, yabancı maddelerin alt solunum yollarına oturmasını ve bronş, akciğer sekresyonlarının birikmesini önleyen bir savunma mekanizmasıdır. Öksürük beklenen amacı sağladığı zaman etkili ve yararlıdır.

Sigara öksürüğünü önemseyin!

Sigara içen kişiler öksürüklerini genellikle ‘sigara öksürüğü’ olarak tanımlıyor ve pek önemsemiyorlar. Ancak bu kişilerde uzayan öksürüklerde tümör olasılığını da göz önüne alarak radyolojik tetkik yapılması gereklidir. Kronik öksürüğün sistematik olarak değerlendirilmesi hastanın öykü, fizik muayene ve laboratuvar (allerji testi, solunum fonksiyon testi, uyku testi, endoskopi vs..) tetkiklerini kapsar. Öksürük değişik anatomik lokalizasyonlarda bulunan birçok hastalığın yol açtığı bir semptom olduğundan, sistematik yaklaşımla öksürüğün akciğer ve akciğer dışı nedenleri %88-100 oranında saptanabilir ve %100 ‘e yakın etkin tedavi verilebilir

Uzamış öksürük, ciddi mali yük

ABD’de öksürük tedavisinin yıllık maliyeti 1 milyar ABD dolarından fazladır. Kronik öksürük ekseriya birden fazla (%18-62 hastada) nedenden oluşur. Hastaların %42’sinde üç neden (PNAS, astıma ve GÖR) birlikte görülür. Tedavide bu durum dikkate alınmalıdır. Uzamış öksürük, sık hastane ziyareti, uzun süreli ilaç kullanımı, kalitesiz yaşam ve ciddi iş gücü kaybı demektir.

Bal, zencefil öksürüğü tedavi eder mi?

Halk arasında uzayan öksürüklerde kullanılan bal ve zencefil karışımı bazen öksürüğü yumuşatabiliyor ve balgamın daha kolay çıkmasını sağlıyor. Ancak bu tür yöntemler altında yatan hastalığı tedavi etmiyor. Bu yüzden bu tür karışımlara mucizevî anlamlar yüklemek de doğru değil. En iyi balgam söktürücünün bol su içmek olduğu unutulmamalıdır. Dolayısıyla öksürük sorunu yaşandığında gün boyunca en az 2 litre su içilmesinin ihmal edilmemesi gerekiyor.