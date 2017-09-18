Ölümcül olabilen akciğer sertleşmesinin en önemli belirtisi kuru öksürük

Genellikle 50 yaşın üzerindeki kişilerde görülen ve nedeni tam olarak bilinmeyen İdiopatik Pulmoner Fibrozis (İPF- Akciğer sertleşmesi) hastalığı hakkında bilgi veren Türk Toraks Derneği Klinik Sorunlar Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Gülfer Okumuş, hastalığın dünya genelinde 3 milyon kişiyi etkilediğini ve önemli bir sağlık sorunu olduğunu belirtti. Akciğer Sertleşmesinin çoğunlukla erkeklerde görüldüğünü dile getiren Prof. Dr. Gülfer Okumuş, şu bilgileri verdi: İPF, tüm dünyada toplam yaklaşık 3 milyon hastanın sahip olduğu bir rahatsızlık olan İdiopatik Pulmoner Fibrozis’in kısaltmasıdır. İPF sıklıkla 50 yaşın üzerinde görülen ve nedeni tam olarak bilinmeyen geri dönüşsüz akciğer dokusu sertleşmesidir.

Çoğunlukla erkeklerde görülür. İPF’si olan bir kişinin akciğer dokusu süngersi yapısını kaybeder, kalınlaşır, sertleşir ve yaralı bir hal alır. Hastalığın oluşumunda nefes yolu ile alınan bazı zararlı maddelerin rol alabileceği düşünülmektedir.

Nefes darlığı önemli belirtiler arasında!

Hastalığın en önemli belirtileri kuru öksürük, nefes darlığı, fiziksel aktivitelerde kısıtlılıktır. İleri dönemlerinde günlük yaşamını sürdürmek için gerekli faaliyetlerde bile nefes darlığı yaşanabilir. Bazı hastalarda yavaş bir gidiş olmasına karşın, çoğu hastada nefes darlığı hızla ilerleyerek hastayı solunum yetmezliğine sokar.

Akciğer sertleşmesine nasıl Tanı konur?

Akciğer tomografisinde İPF için tipik görüntünün olması ve sebep olacak başka bir hastalığın bulunmaması durumunda biyopsi yapılmadan tanı konulabilir. Bazı durumlarda tanı için akciğer biyopsisi yapılması gerekebilir. Hastalığın ağırlık derecesi; akciğer tomografisindeki görünüm, solunum fonksiyon testleri ve egzersiz testleriyle değerlendirilir.

Akciğer sertleşmesi Nasıl tedavi edilir?

Yaşın artması ile normal kişilerde de solunum fonksiyonlarında doğal kayıplar olmaktadır. İPF’de ise bu kayıp hızlanmıştır. İdiopatik Pulmoner Fibrozisi iyileştiren kesin bir tedavi olmasa da, son yıllarda tüm dünyada yapılan çalışmaların verdiği sonuçlara göre iki etken madde (Nintedanib ve Pirfenidon) İPF tedavisi için onay almıştır. Bu tedaviler; belirtilerin hafiflemesine ve hastalığın ilerlemesini yavaşlatmaya yardımcı olabilir. İPF’nin tedavisi konusunda yeni umutlar sunacak çalışmalar sürmektedir. İleri hastalığı olan hastalar akciğer nakli için uygun merkezlere yönlendirilmelidir.

Türk Toraks Derneği Klinik Sorunlar Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Gülfer Okumuş ayrıca; 13-14 Ocak 2018 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek uluslararası katılımın sağlanacağı “Pulmoner Vasküler ve İnterstisyel Akciğer Hastalıklarında Güncel Gelişmeler” isimli sempozyumda IPF hakkında güncel gelişmelerin tartışılacağını belirtti.