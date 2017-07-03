Ortondonti tedavisi için süt dişlerini beklemeyin!

Dişlerimiz söz konusu olduğunda daha ‘rahat’ olduğumuz bir gerçek. Diş ağrıları, diş eti kanamaları, ağızda çıkan yaralar ve buna benzer birçok problem ile çok fazla karşılaşmamıza rağmen önlem alma noktasında çok yavaş davranıyoruz. Ancak söz konusu çocukların dişleri olduğunda diğer tüm hastalıklarda gösterilen hassasiyetin dişlerde de gösterilmemesi gerektiğini unutmamak gerekiyor. Çocuklarda dişlere yapılacak erken yapılan müdahalenin önemine değinen Diş Hekimi ve Protez Uzmanı Çağdaş Kışlaoğlu, ortodonti tedavisine dair merak edilenleri sizle için anlattı.

Çene bozukluklarına çözüm, erken müdahale!

Çocuğunuzun diş yapısı çeşitli genetik faktörler de dahil olmak üzere dış etkenlere bağlı olarak ortodontik tedaviye ihtiyaç duyabilir. Birçok aile doğru zamanın süt dişlerinin tamamını döktüğü ve kalıcı dişlerinin çıktığı dönem olduğunu düşünür. Çoğu doktor da çocuklarda ortodontik tedaviye sürekli dişlerin tümünün süt dişlerinin yerini aldığında başlar. Bununla birlikte bazı vakalarda tedaviye erken başlamak sonradan oluşabilecek komplikasyonların önlenmesi ve çene yüz gelişiminin yönlendirilmesi açısından önemlidir. Bu anlamda, eğer çocuğunuzda ortodontik tedaviye yönelik bir ihtiyaç varsa ihmal etmeden uzman bir doktora başvurun. Hekiminiz çocuğun diş yapısındaki bozuklukları dikkate alarak uygun tedavi sürecini başlatacaktır.

Peki, doğru zaman nasıl belirlenir?

Çocuğun tedaviye ihtiyacı olup olmadığına ve ne zaman tedavi olacağına sadece hekim karar verebilir. Burada ailelere düşen görev ise vakit kaybetmeden bir hekime başvurmaktır. Diş hekimleri genellikle ortodonti tedavisini 7 yaşından itibaren başlatırlar. Bu dönemde alt ve üst kesici dişler sürmektedir ve daimi azı dişleri genellikle sürmüştür. Çapraz kapanış, çene darlığı, asimetri, sürecek dişler için yer darlığı ve daimi dişlerin gömülü kalması gibi sık karşılaşılan problemler kötüleşmeden önlenebilir.

Erken müdahale edilen dişler, geleceğe yatırım!

Erken dönemde yapılacak her müdahale diğer hastalıklarda olduğu gibi dişlerde de büyük öneme sahiptir. Bu anlamda yapılacak her müdahale ileride oluşabilecek sorunların önüne geçerken var olan problemlerin çözüme kavuşmasını olanaklı kılar. Henüz ortodontik tedaviye ihtiyaç olmasa bile hekim tespit ettiği işaretler nedeniyle hastayı rutin kontroller ile gözlem altında tutmayı uygun görebilir. Ayrıca, parmak emme, uzun soluklu biberon veya emzik kullanımı, dil itimi, ağız solunumu gibi kötü alışkanlıkların sebep olduğu diş sorunlarının önüne geçmeyi sağlayabilir. İleride daha ağır tedavi yöntemleriyle düzelebilecek çarpıklıklar ve yer darlıklarının önüne geçip tüm dişlere rahatça yer açılmasını sağlayabilir. Dar ve geride kalmış üst çene kemiklerinin rahatça genişleyip ileriye alınmasını sağlayabilir. Bu nedenle aşağıda sıralanan belirtiler varsa vakit kaybetmeden uzman bir doktora başvurmak önemlidir.

Çenelerin çok önde veya geride olması,

Ağzını kapatırken çenenin kayması,

Dişlerin çapraz kapanması,

Erken veya geç diş kaybı,

Dişlerde çapraşıklık, kesici dişlerin arka arkaya konumlanması,

Parmak emme,

Ağız solunumu,

Ön veya arka dişlerin bir kısmının kapanmaması, açık kapanış,

Isırma veya çiğnemede güçlük,

Ortodonti tedavisi uygulanan kişilerin dikkat etmesi gerekenler…

Ortodonti tedavisi uzun bir süreçtir. Bu nedenle tedavi gören çocukların sabırlı olması ve belli kurallara uyması gerekir. Bu anlamda aşağıda sıralanan tavsiyeler tedavinin olumlu gidişatı için hayli önemlidir.