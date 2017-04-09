Parkinson tedavisinde düzenli egzersiz çok önemli! Hastalara özel video

Parkinson hastalığının tanımlanmasının 200. yılında, Türkiye’de ilk kez hastalara özel egzersiz videosu hazırlandı. 11 Nisan tüm dünyada Parkinson Hastalığı günü olarak bilinmektedir. Bu yıl Parkinson Hastalığının tanımlanmasının 200. yılı olması nedeni ile ayrıca önem taşımaktadır. Parkinson Hastalığı konusunda farkındalığın çok önemli olduğunu belirten uzmanlar hastaların bilinçli davranması ve gerekli egzersizleri yapması durumunda yaşam kalitelerinin önemli oranda artacağını belirtiyorlar. Bu konuda önemli bir girişime imza atan Türkiye Parkinson Hastalığı Derneği, Türkiye’de İlk Kez, Parkinson Hastalarına Özel Video Hazırlandı! Videoda uygulamalı olarak hastaların ihtiyaç duyduğu tüm egzersiz bilgilerine yer veriliyor.

Parkinson Tedavisinde Düzenli Egzersiz Çok Önemli

Türkiye Parkinson Hastalığı Derneği Genel Sekreteri ve Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Doğu, parkinson hastalığının yavaş ilerleyici, beyin hücrelerinde kayıp ile seyreden bir beyin hastalığı olduğunu belirterek, “Hareketlerde yavaşlama ile kendini gösteren hastalığın tedavisinde ilaçların düzenli kullanımı kadar önemli bir unsurda düzenli egzersiz yapmaktır”dedi.

Egzersizin herkes için sağlıklı yaşamın önemli bir parçası olduğunu belirten Prof. Dr. Doğu şunları söyledi: “Parkinson Hastaları için egzersiz sadece sağlıklı yaşamın bir parçası değil, denge, hareketlilik ve günlük yaşam aktiviteleri için hayati önem taşır. Egzersiz iki yönde yarar gösterir. Birincisi Parkinson belirtilerinin bir kısmını düzeltebilir.

Araştırmalar egzersizin yürüme, denge, titreme, esneklik güç ve motor koordinasyonu iyileştirebildiğini göstermektedir. İkincisi ise hastalığın ilerlemesini engelleyebilme özelliğine sahiptir. Hareketlerin daha iyi hale gelmesi düşme riskini azaltır. Düzenli bir egzersiz programı ise hareketlerin daha iyi olmasını sağlar. Araştırmalar düzenli egzersiz yapanların beyinlerinde yaşlanmaya ilişkin değişikliklerin daha az olduğunu göstermiştir.”

“Türkiye’de İlk Kez, Parkinson Hastalarına Özel Video Hazırlandı”

Prof. Dr. Doğu, “Türkiye Parkinson Hastalığı Derneği olarak tüm hastalarımızın faydalanabilmesi için ARİS (Ali Raif İlaç Sanayi) koşulsuz desteği ile egzersiz videoları oluşturuldu. Videoya https://youtu.be/1sbVBJhIqT8 linkinden ulaşılabilir.” dedi.