Sağlık çalışanlarına 2018’de ödenecek döner sermaye miktarı belli oldu

Sağlık Bakanlığı 2018 yılı planlarını açıkladı. Sağlık Bakanlığının TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na sunduğu 2018 Yılı Bütçe Sunumu’na göre personel için ayrılacak bütçe yüzde 17,6 artacak. 2017 yılında Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar için ayrılan merkezi yönetim bütçesi içinde personel için ayrılan rakam 17 milyar 114 milyon TL idi. 2018 Bütçe Raporu’na göre bu rakam yüzde 17,6 artış ile 20 milyar 130 milyona yükselecek. Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar için ayrılan merkezi yönetim bütçesinin 2017 yılında personel için ayrılan kısmı 17 milyar 114 milyon TL idi. 2018 Bütçe Raporu’na göre bu rakamın 2018’de 20 milyar 130 milyon’a çıkarak yüzde 17,6 artış göstereceği belirtiliyor.
Sağlık Bakanlığının 2018 yılında mal ve hizmet alımı için ayırdığı bütçe yüzde 13,7 artarken, yatırımlara ayrılacak bütçe ise yüzde 33,5 artış gösterdi. Merkezi yönetim için 2018 yılında ayrılacak toplam bütçe 37 milyar 914 milyon TL olarak sunuldu ve 2017 yılına göre toplamda yüzde 17,4 artmış oldu. 2017 yılında 14 milyar 713 milyon olan personel döner sermaye bütçesi yüzde 12’lik artış ile 16 milyar 479 milyon TL’ye çıktı. Toplam döner sermaye ise 33 milyar 583 milyon TL’ye ulaştı.
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