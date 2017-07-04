Sağlıklı beslenerek, sıcak yaz mevsimini daha sağlıklı geçirin!

Yaz aylarının gelişiyle beraber vücudumuzun ihtiyaçları da değişiyor. Havaların ısınmasıyla artan sıvı ihtiyacı gibi genel beslenme kurallarında da değişiklik yapılması gerekiyor. Sağlıklı olmak için doğru beslenmenin önemine dikkat çeken Herbalife Beslenme Danışma Kurulu Üyesi Doç. Dr. İsmet Tamer, sıcak havalarda nasıl beslenilmesi gerektiğini ayrıntılı şekilde anlattı.

Vücudunuzun İhtiyaçlarına Kulak Verin

Sağlıklı ve dengeli beslenmenin en önemli detaylarından biri de, bulunduğumuz ortam koşulları doğrultusunda vücudumuzun ihtiyaçlarını doğru şekilde karşılayabilmektir. Yaz aylarında havaların ısınması ile vücudun su ihtiyacı artarken, enerji kaynağımız olan ana besin gruplarının kullanım oranlarında da değişiklikler olur. Örneğin karbonhidrat ve yağları soğuk kış aylarındaki gibi tüketmeye devam etmemiz, metabolizmanın zorlanmasına, gereksiz yağ depolanması yanında kendimizi bitkin ve halsiz hissetmemize de neden olur.

Sıvı Kaybına Dikkat Edin

Yaz aylarında uzun süre güneş altında kalmak, aşırı sıvı kaybına yol açarak sıcak çarpmasına, gıdaların uzun süre açıkta bekletilmesi ise besin zehirlenmelerine sebep olabilir. Sıvı kaybını gidermek için kış aylarında tükettiğimizden daha fazla, yani en az 10-12 bardak su içmek ve sıcak havalarda gazlı içecekler yerine ayran, bitki çayları, soda, maden suları ya da taze sıkılmış meyve sularını tercih etmek yararlı olabilir. Soda ve maden suları, terleme ile kaybedilen tuzun, yani elektrolitlerin karşılanabilmesine katkı sağlar. Bu sayede sıcakta hissedilen halsizlik ve yorgunluğun giderilmesine de destek olurlar. Sıcak havalarda alkol tüketimine de özellikle dikkat edilmesi gerekir. Sıcak saatlerde fazla miktarda alkol tüketilmesi kalp damar sağlığı üzerinde olumsuz sonuçlara yol açabilir ve tansiyon ile ilgili sorunlara neden olabilir.

Yaz aylarında popüler hale gelen soğuk çay ya da soğuk kahve çeşitlerini de yine dikkatli şekilde tüketmek çok önemlidir, zira hem içerdikleri kafein, hem de idrar söktürücü etkileri nedeniyle sıvı ihtiyacını karşılamak yerine daha da artırabilirler.

Meyve ve Sebzelere Yönelin

Su ihtiyacını karşılamak için su içeriği zengin meyve ve sebzelerden de bol bol tüketebiliriz. Salatalık, domates, marul, kavun, karpuz gibi besinler idealdir ancak dikkat edilmesi gereken nokta meyve tüketirken aşırı şeker içeriğinin unutulmamasıdır. Düzenli ve bol meyve sebze tüketerek yaz aylarında karşılaşılan enfeksiyonlara karşı da vücut direncinizi artırabilirsiniz. Sabah kahvaltısından başlayarak gün içerisinde her acıktığımızda salatalık, domates, marul, maydanoz, roka gibi sebzeler yanında zeytinyağlı fasulye, barbunya gibi hafif yemeklerden ve salatalardan da sık sık tüketmek yararlı olacaktır. Üstelik posa kaynağı bu besinler, yaz aylarında sindirim sisteminin düzgün çalışmasına da yardımcı olacaktır.

Az Yağlı ve Hafif Öğünler Seçin

Yemeklerimizi hazırlarken kış aylarında da söylediğimiz gibi olabildiğince az yağlı ve hafif olmalarına dikkat etmek gerekiyor. Ama yaz sıcaklarında yağdan zengin besinlerin sindiriminin daha zor olduğunu bilmelisiniz. Yağ ve karbonhidrat içeriği yüksek gıdalar, metabolizmanızın daha yavaş çalışmasına neden olacak, kendinizi daha halsiz, yorgun hissettirecek ve sizi daha çok susatacaktır. Üstelik bu durumda daha az hareket edeceğiniz için fazla kalorileri harcama şansı da bulamayacaksınız. İşte bu nedenlerle yaz aylarında buharda veya ızgarada pişirme yöntemleri daha da önem kazanıyor. Kızartmalardan ve hamur işi gıdalardan olabildiğince uzak kalmakta fayda var.

Protein Alımına Önem Verin

Yaz sıcaklarında halsizlik ve yorgunluğu gidermek için protein açısından zengin beslenmek de en az su alımı kadar önemlidir. Et ve tavuk yerine süt ve süt ürünleri; ayran, yoğurt bol bol tüketilebilir. Kahvaltıda ve ara öğünlerde tüketebileceğiniz meyveli yoğurtlar, ana öğünlerde de hamur işi tatlıların yerini alabilir. Süt ürünlerine karşı tahammülsüzlük durumunda soda ya da maden suyu ile hazırlanacak ayran, sindirimi kolaylaştıracağı, şişkinlik ve hazımsızlık hissini azaltacağı için iyi bir alternatif oluşturabilir. Yine tatlı tercihinde doğal dondurmalar, hem lezzet hem de glisemik indeks açısından ön planda tutulmalıdır. Doğal dondurmaları, kan şekerini ani yükseltmedikleri, iyi bir protein ve kalsiyum kaynağı oldukları için özellikle çocukların tüketmelerinde yarar var.

Kendinize Dikkat Edin

Güneşin tepede olduğu, sıcakların buram buram ortalığı kavurduğu saatlerde korunmasız şekilde dolaşmak, nasıl beslenirseniz beslenin, sıcaktan etkilenmenize yol açar. Bu nedenle hem cilt sorunlarından korunmak, hem de günlük yaşantımızı sağlıklı bir şekilde devam ettirebilmek için, çok sıcak saatlerde güneşe çıkmak yerine olabildiğince ‘doğal serin’ alanlarda kalmaya çalışmak, dışarı çıkınca güneş kremi, şapka ve açık renk, hafif giysiler tercih etmek uygun olacaktır.

Güzel bir yaz geçirmeniz dileğiyle…