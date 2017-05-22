Sağlıklı cilt bakımının önündeki beş engel ve çözümleri

Aynaya bakıp cildinizin istediğiniz gibi görünmediğini mi düşünüyorsunuz? Cildinizin sağlıklı görünmesi için uğraşıyor ama bir türlü sonuç alamıyor musunuz? Cildinizin sağlıklı görünmesini engelleyen bazı nedenler olduğunu vurgulayan Herbalife Global Dış Beslenme Ürün Eğitmeni Jacquie Carter, arzu ettiğimiz cilde kavuşmak için yapmamız gereken 5 önemli adımı paylaştı. Jacquie Carter güzel bir cilde kavuşmanın önündeki sorunları ve kolay çözümlerini anlattı:

Abur cuburdan uzak durun

Hepimizin bildiği üzere, sağlıklı görünen bir cilde giden yol sağlıklı beslenmeyle başlar. Fazla abur cubur yerseniz, cildiniz istediğiniz gibi görünmeyecektir. Sağlıklı ve besin değeri yüksek gıdalar tükettiğinizde, cildiniz daha sağlıklı ve genç görünür. Eğer cildinizden memnun değilseniz, beslenme tarzınızı iyice gözden geçirmelisiniz. Daha fazla taze meyve, sebze tüketmeye çalışın ve kızartılmış, işlenmiş gıdalardan ya da şekerli atıştırmalıklardan uzak durun. Çok fazla yağlı ya da şekerli gıdalar vücudunuza ve cildinize iyi gelmeyecektir. Sağlıklı ve daha genç görünen bir cilde kavuşmak için, ne yediğinize dikkat edin.

Cildinizi temizlediğinizden emin olun

Cildinizi sabah akşam temizlediğinizi sanırken aslında gereken temizliği yapmamış olabilirsiniz. Cilt temizliğinizi aceleye getiriyor ve cildinize sürdüğünüz ürünü sadece köpürtüp duruluyorsanız cildinizde makyajınızdan sonra kalan kalıntıları tam anlamıyla temizlememiş olursunuz. Cildinizi temizlediğinizden emin olmak için beyaz bir havluyla kurulayıp kontrol edebilirsiniz. Havlunun üzerinde fondöten, ruj veya maskara izleri görürseniz, bu cildinizi yeterince iyi temizlemediğiniz anlamına gelir. Suya dayanıklı makyaj ürünleri kullanıyorsanız yatmadan önce bütün makyajı temizleyebilmek için, makyaj temizleyicilerden yararlanmanız gerekecektir. Bazı makyaj ürünleri gün boyu ciltte kalacak şekilde formüle edilmiştir ve yıkayarak çıkarılmaları zordur. Bu nedenle, temizleme sırasında dikkatli olun ve aceleye getirmemeye gayret edin. Uzun vadede cildiniz bunun için size minnettar kalacaktır.

Sorunlu bölgelere savaş açın

Herkes arada bir cilt sorunu yaşar ama asıl önemli olan, cildimizin genel yapısında fark yaratmak için ne yaptığımızdır. Yüzün tamamı yerine yalnızca sorunlu alanı tedavi etmek gerekir. Cilt sorunlarını tedavi etmek için geliştirilen ürünler biraz sert olabilir ve cildi kurutabilir. Bu nedenle, tedaviyi yalnızca gerekli alana uygulamanız önemlidir. Sivilce karşıtı bir ürünü yüzünüzün tamamına uygulamaya başlarsanız, cildin doğal dengesinin bozulmasına yol açabilirsiniz. Bunun sonucunda cildinizin yağ üretimi artabilir ve bu da gözeneklerin tıkanmasına ve daha fazla cilt sorunu yaşamanıza neden olabilir. Bu yüzden, cildinizin güzel görünmesini sağlamak istiyorsanız, söz konusu ürünleri yalnızca sorunlu alanlara uygulayın.

Haftada bir gün peeling yapın

Cilt hücrelerinin dış tabakası sürekli olarak dökülür. Fakat bazen alttaki güzel ve sağlıklı cilt hücrelerini ortaya çıkarmak için, yüzeydeki ölü hücreleri temizlemek üzere bir peeling ürünü kullanmamız gerekebilir. Bu şekilde, cildimiz yumuşak ve pürüzsüz bir görünüme kavuşur. Fakat aşırı peeling, cildinizin genç görünmesi için gerekli olan koruyucu nem bariyerinin zarar görmesine neden olabilir. Öte yandan, yeterince peeling yapmayıp ölü cilt hücrelerinin birikmesine izin verirseniz, büyük ihtimalle cildiniz donuk ve cansız görünmeye başlar. Ayrıca cildinizde böyle bir bariyer oluştuğunda cilt bakım ürünleriniz de iyi sonuç vermeyebilir. Cilt tipine bağlı olarak haftada 1 ila 3 kez mutlaka peeling yapılmalıdır. Bunu haftalık bir ritüel haline getirdiğinizde, cildinizdeki farkın gözle görülür hale geleceğinden emin olabilirsiniz.

Ürünleri doğru sırayla uygulayın

Cilt bakımının belirli aşamaları vardır ve ideal sonuçlara ulaşmak için bu aşamalara uymanız gerekir. Talimatları tam olarak uygulamak ve ürünleri belirtilen sıralamayla kullanmak önemlidir. İlk aşama olan cilt temizliğinin sonunda tonik, serumlar ve nemlendiricilerle devam etmeniz gerekir. Bu sıralamanın dışına çıktığınızda, ürünler olumsuz etkilere yol açabilir veya hiç etki göstermeyebilir. Örneğin, serumlar nemlendiricilere kıyasla cilde daha derinlemesine nüfuz eder. Bu yüzden de, önce serumu kullanmak gerekir. Eğer serumu nemlendiricinin üzerine sürerseniz, cilde tam olarak nüfuz edemez ve istenen sonucu veremeyebilir.

Aynaya bakıp gördüklerinizden memnun kalmadığınızda, bu beş kolay ama önemli adımı hatırlayın. Deneyerek farkı kendinizde gözlemleyebilirsiniz. İstediğiniz sonuçlar için cildinize iyi bakmanız gerekir. Unutmayın, en güzel cilt her zaman en sağlıklı olandır.