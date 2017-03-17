Saydan: SGK‘nın eşdeğer ilaç uygulaması akılcı ilaç kullanımına darbe vuruyor

SGK’nın ilaçlara yönelik tane ve mililitre kullanarak uyguladığı fiyat politikasının, akılcı ilaç kullanımı yaklaşımına sekte vurduğunu söyleyen Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, bu uygulamanın kullanıcıların daha fazla katkı payı ödemesine yol açtığını belirtti. Nurten Saydan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), ilaç fiyat uygulamasının ek katkı payı doğurabildiğini, fazla ilaç kullanmaya teşvik edici bir durumun ortaya çıktığını açıkladı. SGK’nın çeşitli kriterlere bağlı olarak en ucuz fiyatı uygulamaya çalıştığını hatırlatan Saydan, “SGK bir ilacın tutarını öderken piyasada o etken maddeyi içeren tüm formlar içinde birim fiyatı en düşük olanı baz alıyor. Piyasayı baskılamak için yapılan bu uygulama, tablet, ampul veya mililitre hesabına dönünce, vatandaşlarımıza fiyat farkı olarak yansıyor ve tablet sayısı fazla olan ilaçların tüketimi artıyor. Bu durum akılcı ve yeterli ilaç kullanımına aykırı ve karşı bir durum yaratıyor” diye konuştu.

İlaç firmalarının yüksek miktarlı içeriği bulunan kutulara ruhsat aldığını vurgulayan Nurten Saydan, SGK’nın da buna bağlı olarak birim doz için ödeyeceği tutarı aşağıya çektiğini belirtti. Birim fiyatın kutu içeriği arttıkça düştüğünü, kutu bedeli söz konusu olduğunda da ilaç kullanıcılarının ödediği katkı payının arttığını belirten Saydan, “Yani SGK; 28 tablet içerikli bir ilaç bedelinin tamamını öderken, referans fiyat 28 tabletlik form oluğundan 14 tabletlik formu alacak vatandaş fiyat farkı ödemek zorunda bırakılmaktadır” dedi.

Saydan, ilaç bazında örnekler vererek, enjeksiyon ve tabletlerde katkı payının farklı ambalajlarda 5 TL’ye kadar ilave fark ödemesine kadar çıkabildiğini belirtti. Emeklilerin ilaç farkı ödememesi gerektiğini, hastaların bu yönde talepleri nedeniyle eczacılar ile karşı karşıya kaldığını vurgulayan Saydan, “Hasta ‘ben devletimin ödediği eşdeğer ilacı almak istiyorum’ dediğinde eczacının reçetede yazan 30 tabletlik ilaç yerine 90 tabletliği verme durumu olmadığından, çıkan fiyat farkını tahsil etmek, hastadan para almak mecburiyetinde bırakılmakta, hastalarla gereksiz yere karşı karşıya gelmekteyiz” dedi.

Akılcı ilaç kullanımının, gerektiği durumlarda ve gerektiği kadar ilaç kullanmak anlamına geldiğini söyleyen Nurten Saydan, “Bu uygulama hastalarımız ve hekimlerimizi ister istemez büyük ambalajlı ilaca yönlendiriyor. Fiyat farkı çıkmasın diye; 10 tablet ile iyileşecek hastaya 14 tabletlik kutudaki ilacı vermenin, 70 ml’lik şurup yerine 140 ml’lik şurup vermenin sağlık alanındaki hiçbir paydaşa faydası yok” diye konuştu.

Nurten Saydan, bu uygulamanın evlerde kullanım fazlası ilaçların birikmesine yol açtığını, bazı bilinçsiz hastaların tavsiye ile bu ilaçları alarak kullanması durumunun gözlendiğini ve bunun da sağlık riskini artırdığını anlattı.