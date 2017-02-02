Son yıllarda pek çok farklı mecrada gıda takviyesi adı altında satılan ilaçların çok ciddi sağlık riskleri yarattığını ve bunların acilen denetim altına alınması gerektiğini söyleyen Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Başkanı Ecz. Nurten Saydan, özellikle gençleri hedef alacak şekilde, vücut geliştirici, yağ yakıcı gibi ifadelerle ve gıda takviyesi denilerek satılan ilaçların hormon içermesine, çok sayıda sahtesi olmasına karşılık denetimsiz ve çok kolay şekilde erişilebilir olduğunu söyledi. Medikal Akademi Ankara Temsilcisi Hatice PALA KAYA’ya açıklamalarda bulunan Nurten Saydan, hormon içerenlerin kalıcı sağlık sorunlarına yol açtığını, böbrek ve pankreas bozuklukları ve cinsel rahatsızlıklara yol açtığının bilindiğini kaydetti.

Bu ilaçların sahtelerinin de olduğunu belirten Saydan, internetten, hatta sokak satıcılarından bunların alınabildiğini belirtti. Nurten Saydan, gençleri doktor tavsiyesi olmadan özellikle hormon içerenler dahil herhangi bir ilaç kullanmamaya çağırırken, bu tür ilaçların sağlık protokolleri ile erişilebilir olması gerektiğini belirtti. Saydan, aileleri de uyararak terlerinde başta mavi olmak üzere çeşitli renkler bulunan gençlerin bu tür ilaçlara maruz kalmış olduğunun göstergesi olduğunu anlattı.

“Gıda takviyesi” değil

İnternette, sosyal medyada, marketlerde, spor salonlarında gıda takviyeleri adı altında reçetesiz satılan birçok ürün böbrek hastalıklarından cinsel rahatsızlıklara kadar pek çok soruna neden oluyor. Ecz. Nurten Saydan, internetten peynir ekmek gibi satılan bu ilaçların insanların sağlığını riske ettiğini söyleyerek “Eczacılar olarak bu durum bizleri çok endişelendiriyor” dedi.

Özellikle 15-25 yaş arası gençlerin vücut geliştirmek için bu tip ilaçları internet ve sosyal medyadan rahatlıkla alabildiklerini söyleyen Saydan, gençleri bu tehlikeden korumak için ailelere ve sağlık otoritelerine çok iş düştüğünü kaydetti.

Nurten Saydan, en büyük tehlike ampul veya ilaç şeklindeki “kas hacmi arttırıcılarıdır” diyerek şunları söyledi: “Gençler, doktorlara danışmadan, internetteki aldatıcı yalan yanlış bilgilere kanarak, sokak satıcılarının tezgahlarından bile bu tip ilaçları alabilmektedirler. Bunlar lanse edilirken, kas geliştirici, yağ yakıcı veya besleyici olarak isimlendirilmektedir.

Bu ilaçların çoğunda hormon bulunmaktadır. Vücut zaten kendiliğinden hormonları ürettiği için tıbbi bir zorunluluk yoksa dışarıdan hormon almak son derece sakıncalıdır. Dışarıdan alınan hormon, vücutta üretilmesini engeller ve hormon dengesi bozulduğu için vücutları hormon üretemez hale gelebilir.

Bunun sonucunda başta pankreas olmak üzere böbreklerde problem, iktidarsızlık gibi sıkıntılar baş gösterebilir. Eğer bu tür ilaçları kullanmaya devam eden olursa, vücut sistemi çöker ve hayatını kaybetmesine neden olabilir.

Çocuklarımızı bu ilaçlardan korumak için ebeveynlerin de dikkatli olmasında yarar bulunmaktadır. Bildiğiniz gibi ter normalde renksizdir ama bu ilaçların bırakılmasından sonra bile günlerce ilaçların kalıntılarının vücudu terk etmesi süresinde mavi renkli terleme olmaktadır. Ebeveynler bu şekilde durumu fark edebilirler.

Vücut geliştirici protein tozları ve amino asit olan creatin, kasları şişiren görüntü sağlarken, uzun süreli kullanımı, karaciğer, böbrek hasarı, elektrolit bozuklukları, sıvı kaybı, kan basıncında artış, sindirim sistemi şikâyetleri ve kas kramplarına neden olabilmektedir.”

Ürünlere çok kolay ulaşılıyor

Yurtdışında reçeteli satılan bu ürünlerin bitkisel ilaç çöplüğüne dönen ülkemizin her yerinde kolaylıkla bulunduğunu ve ölüme sebep olduğunu söyleyen Nurten Saydan, şöyle devam etti: “Bu tür gıda takviyeleri artık marketlerden spor salonlarına kadar pek çok yerde satılıyor. ‘Kas yapan, enerjiyi artıran, yağ yakımını hızlandıran’ bu ürünler, bilinçsiz kullanıldığında tehlike saçıyor. Reçetesiz satılan bu ürünler, böbrek hastalıklarından cinsel rahatsızlıklara kadar pek çok soruna sebep oluyor hatta ölüme götürebiliyor.

TEİS olarak istediğimiz, bu tür ilaçların (isimleri gıda takviyesi bile olsa) bu ülkenin sağlık otoritesi olan Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsat ve izninin verilmesi ve bakanlık kontrolünde doktor reçetesi ile verilmesidir.

Sağlık Bakanlığı’nın bu konuda kamu spotları ve okullarda konunun uzmanları tarafından verilecek bilgilendirme çalışmaları yapması gerekmektedir. Devlet, bütün sağlık çalışanları ve aileler el ele vererek gençlerimizi bu tür ürünlerden uzak tutarak onların sağlığını koruyabiliriz.”