Sessiz katil, Ağır Metaller: Kurşun, civa, kadmiyum, arsenik, nikel ve alüminyum

Ağır Metaller: Kurşun, civa, kadmiyum, arsenik, nikel ve alüminyum. Adlarını bir çok kez duyduğunuz veya hiç duymadığınız bu metaller beyin böbrekler sisteminde birikmeye eğilimlidirler ve biriktikleri yerin normal işlevini ağır hasara uğratabilirler. Pek çok insanın bedeninde sağlıkla bağdaşabileceğinden çok daha fazla kurşun ve diğer ağır metallerden bulunmaktadır. Konservatif tahminlere göre, ABD nüfusunun %25’e varan bir kısmı bir ölçüde ağır metal zehirlenmesinden muzdariptir.

Bedendeki ağır metallerin çoğu, sana aynı sorumlu olduğu çevre kirlenmesi kaynaklıdır. Örneğin, yalnızca ABD’de Sanayi süreçleri ve kurşunlu benzin atmosfere 600.000 ton kurşun yayar. soluduğumuz ya da yediğimiz gıdalarla (su, toprak, besin tanelerinde depolanma) sonucu gıda yoluyla sindirim sistemimize giren kurşun.

Sanayi kaynakları dışındaki yaygın ağır metal kaynakları

Böcek öldürücü spreylerdeki ve pişirme araç gereçlerindeki kurşun, konserve kenarlarındaki lehim, amalgam diş dolguları, kozmetik ürünleri ve kirlenmiş denizlerde ki canlı balıklarda biriken civa miktarı, asit gidericiler ve tencere yapımında kullanılan alüminyumdur.

Ağır metal zehirlenmelerinin ilk işaretleri çok belirgin değildir ve genelde başka sorunlarla bağlanır ve belirtilerini gösterirler. Nedir peki bu erken belirtiler; baş ağrısı, yorgunluk, kas ağrıları, hazımsızlık, ani ürpermeler, kabızlık, kansızlık, solgunluk, baş dönmesi ve koordinasyon eksikliği olabilir. Hafif bir metal zehirlenmesi geçiren bir kişi az da olsa düşünme, yoğunlaşma veya adaptasyon zorlukları yaşayabilir. Ağır metal zehirlenmesi arttıkça bulgu ve belirtilerde artar.

Yapılan araştırmalar çocukluktaki öğrenme zorlukları, öğrenme bozuklukları, suç davranışlarını içeren bir çok bozukluk, hiperaktivite gibi davranışlar ile vücuttaki kurşun , civa gibi ağır metal birikimlerinin ilişkili olduğunu göstermiştir.

Modern toplumlarda kronik ağır metal zehirlenmesinin başlıca sorunlardan olduğuna dair bilgimiz gittikçe artmaktadır. Ağır metal düzeylerini düşürmek için elden gelen herşey yapılmalıdır. Bu özellikle yüksek düzeyde ağır metale maruz kalanlar için çok önemlidir. Bu açıdan, çalışan gruplar arasında, pil ve akü yapanlar, benzin istasyonun da bulunlar, matbaacılar, motor tamircileri, lehimciler, mücevherciler önde gelmektedir.

Ost.Ahmet Burak SEZGİN