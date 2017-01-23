Sğlıklı bir yaşam için hayatınıza her gün bir doğru ekleyip bir yanlışı çıkarın

Daha sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmek için öncelikle buna karar vermek ve gerçekten istemek gerektiğini söyleyen Dr. Sinan Akkurt, “Bir anda hayatınızı sil baştan düzenleyemeyebilirsiniz. Fakat bir anda buna karar verebilir ve kararlı adımlarla iyi yol alabilirsiniz. Daha zinde bir yaşam sürmenize engel olan her şeyi birer birer hayatınızdan çıkarmak için öncelikle beyninizi buna koşullamalısınız. Sadece paketli ve hazır gıda tüketmeyi bırakmak bile kişinin kendini çok daha enerjik, pozitif, mutlu, hafif ve dinamik hissetmesini sağlayacaktır” dedi.

Stresin tüm hastalıkların itici gücü olduğuna, tükenmişlik sendromu, kronik yorgunluk gibi hayatımıza son birkaç yılda giren kavramların giderek yaygınlaştığına dikkat çeken Dr. Sinan Akkurt, daha sağlıklı ve mutlu bir yaşam için önerilerini sıraladı. Doğaya ve doğala dönüşün önemine işaret eden Dr. Akkurt, şu bilgileri verdi: “Bir günde yepyeni bir yaşam tarzı kurgulamak zor olabilir ama bir anda buna karar verirseniz sağlıklı bir yaşama doğru adım adım bir yolculuğa çıkarsınız. Buna karar verdiğinizde hayatınıza her gün bir doğru eklenirken bir yanlış çıkar. Sonunda doğruların ağırlık kazandığı bir yaşama doğru yürürsünüz. Sağlıklı, mutlu yaşamı bir hedeften ziyade bir yolculuk olarak tanımlıyorum, çünkü öğrenmenin sonu olmadığı gibi daha iyiye yolculuğun da sonu yok.”

Sağlıklı yaşam yolculuğu için pratik öneriler:

Paketli ve hazır gıda tüketimini azalttığınızda birkaç hafta içinde kendinizi çok daha zinde hissedersiniz, aç kalmadan kilo vermeye başlarsınız. Manavları, pazarları, hatta mümkünse yaşadığınız yere yakın çiftlikleri ziyaret edin. Doğanın bizlere ne kadar renkli ve lezzetli alternatifler sunduğunu yeniden hatırlayın. Pazıyı yeniden tanıyın mesela, lahanayı daha önce hiç denemediğimiz şekillerde deneyin. Kendinize mutfakta terapi zamanları yaratın.

Sigara içmek kendi sağlığını kendi ellerinle baltalamaktır. Bir başkası bize sigaranın verdiği zararı verse o kişiye düşman oluruz. Böyle düşünürsek kendimize düşmanlık etmeyi bırakmamız bir nebze daha kolay olabilir. Gerekiyorsa sigarayı bırakmak için destek almaktan kaçınmayın.

Haftada en az bir kere yeşil alanlara gidin. Hava yağmurlu ya da karlı olsa da her gün en az yarım saatlik açık hava yürüyüşlerini ihmal etmeyin. Bu hem daha pozitif düşünmenizi, hem kaslarınızın çalışmasını, hem toksin atılımını hızlandırmanızı, hem de ciğerlerinizin temiz hava ile dolmasını sağlayacaktır.

Su tüketiminizi artırın. Kilonuz başına günde 40 cc su içmeniz gerekir. Ve diğer içeceklerin hiçbiri suyun yerini tutmaz.

İyi bir uyku kendini yenileyip tamir etmiş bir zihin ve beden demektir. Günde en az 6, en çok 8,5 saat uyku idealdir. Karanlıkta ve her gün aynı saatlerde uyumaya özen gösterin.