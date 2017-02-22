Sigarayı bırakanlar için doğru beslenme tüyoları: Kilo almak istemiyorsanız

Sigara kullanımı tüm dünyada her geçen gün giderek artıyor. Ülkemizde de en yaygın bağımlılık türü olan sigaraya başlama yaşı gittikçe düşüyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Psikolog Gözde Patlak hem sigara kullanan hem de sigarayı bırakanlar için sigara ve beslenme ilişkisini açıkladı: Sigara kullanımının her geçen gün arttığını söylesek de sigarayı bırakmak isteyen ve bunun için çaba gösterenlerin sayısını da azımsamamalıyız. Yapılan araştırmalara göre sigara içen ve içmeyen bireyler arasında beslenme açısından farklılıklar görülüyor.

Sigara içenler sigara içmeyenlere göre daha az iştahlı,

Sigara içen kişiler atıştırma isteklerini sigara ile karşılıyor fakat içmeyenler atıştırmalık tüketiyor,

Sigara içenlerin tat duyularında körelme yaşandığı için sigara içmeyenlere oranla yemekten daha az tat alıyorlar.

Sigarayı bıraktıktan sonra kilo almak istemiyorsanız

Sigarayı bırakan bireylerde kilo alımı sıklıkla görülen bir şikâyettir. Sigarayı bırakma ile birlikte özellikle psikolojik bağımlılığı olan bireylerde aşırı besin tüketimine eğilim görülür, kolay tüketilebilir yüksek kalorili besin alımı artar.

Sigarayı bıraktıktan sonraki ilk haftalarda veya aylarda bireylerin zor dönemler geçirdiği söylenebilir. Özellikle ilk günlerde sigara içme krizinden kurtulmak için aşırı yeme eğilimi yaygındır. Bunu önlemek için fiziksel açlıkla duyguların neden olduğu açlık arasındaki farkı öğrenmek çok önemlidir, bu yüzden de mutlaka bir uzmandan yardım almak gerekir.

Sigarayı bıraktıktan sonra ise düzenli bir beslenme programına başlamak hem kilo almamak hem de dengeli beslenmek için oldukça önemlidir. Atıştırma isteğini bastırmak için az kalorili yiyecekler ile düzenli ara öğünlerle kilo alımı önlenebilir.

Sigara içiyorsanız mutlaka bunları tüketin

Bir diğer nokta ise sigaranın vücuda verdiği zararları önlemek için beslenme alışkanlıklarımızı değiştirmektir. Yapılan pek çok bilimsel araştırmada, sigara dumanındaki pek çok maddenin oksidan olarak etki gösterdiği, vücutta hücre hasarına neden olan ve bağışıklık sistemini olumsuz etkileyen serbest radikal oluşumunu arttırdığı bildirilmektedir. Sigara içenlerde vücudun savunma sisteminde antioksidan olarak görev yapan ve vücudu koruyan A, C ve E vitaminin kandaki seviyeleri düşüktür.

Bu yüzden bireyler bu vitaminlerden yüksek besinlerden gün içerisinde mutlaka 2-3 porsiyon tüketmelilerdir. Ayrıca, sigara içiminin bazı B grubu vitaminlerin düzeyini, özellikle de B12 vitaminini düşürdüğü de bilinmekte. Bu yüzden B12 vitamini de artırmak için et ve et ürünlerini tüketmeleri önerilmektedir.”