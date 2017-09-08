Ilko
Ilko

Vücudun içinde olup biten her şeyi görebilen tıbbi kamera geliştirildi

Vücudun içinde olup biten her şeyi görebilen tıbbi kamera geliştirildi Paylaş :

  |   Kategori: Güncel / Literatür, Sağlık Gündemi

Edinburgh Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, insan vücudunun içini görüntüleme yeteneğine sahip yeni bir kamera sistemi geliştirdiler. Bir endoskop ile birlikte çalışan kamera, dokuların 20 cm arkasını bile görme yeteneğiyle röntgen taraması gibi yöntemlerden daha iyi sonuç alınmasını sağlıyor. Doktorlar, uzun yıllar boyunca insan vücudunun içine X ışını kullanarak veya vücuda küçük bir kamera yerleştirerek bakabildiler. Ancak bu araçlarla elde edilen sonuçlar sınırlıydı. İskoç bilim insanları tarafından yeni geliştirilen bir kamera, doktorlara vücudun neresinde olursa olsun her şeyi görme olanağı verebilecek.

Dokuların 20 cm arkasını bile görebiliyor

Edinburgh Üniversitesi’ndeki araştırmacılar tarafından geliştirilen kamera, ince bir ekipman parçası, bir kamera, sensör ve ucunda ışıklar bulunan bir endoskopla birlikte çalışıyor. Endoskop tarafından yayılan ışık tipik olarak vücut içinde doku gibi yapılarla temas ettiğinde dağılıyor ancak yeni kameranın içindeki foton dedektörleri sayesinde ışığın dağılması engelleniyor. Kamera, vücut dokusunun 20 santimetre kadar arkasındaki ışık kaynaklarını bile algılayabiliyor.

“Balistik görüntüleme” olarak bilinen bir teknik kullanan kamera, endoskopun veya herhangi bir başka ışık kaynağının konumunu belirlemek için doğrudan kameraya gelen ışıkla vücuda dağılmış ışığı kullanıyor. Prof. Kev Dhaliwal, “Bu, insan vücudunun içini görmemizi sağlayan bir teknoloji. Bir cihazın konumunu görebilme yeteneği sağlık sektöründeki birçok uygulama için hayati önem taşıyor. Çünkü böylece hastalıkları tedavi etmek için invasif yaklaşımlar geliştirebiliyoruz” diyor.

Kameranın resmi olarak tıp tedavisinde ne zaman kullanılacağına dair bir bilgi yok ancak doktorların bu konuda birçok araştırma yapmasının gerektiği kesin. Tüm bu çalışmalar tamamlandığında, bu kamera X ışınlarına gerek kalmaksızın vücudun içinde olup biten her şeyi görmemizi sağlayacak. Kaynak: https://futurism.com/researchers-have-created-a-new-camera-capable-of-seeing-through-the-human-body/


Bir Yorum Yazın

Yazar Hakkında

Nuray Tarhan

Medikal Akademi Yayın Koordinatörü

hayatimiziyiliksaglik.com Genel Yayın Yönetmeni (Kasım 2016-Haziran 2017) Leo PR Medya Direktörü (Nisan 2015-Nisan 2016) Lobby İletişim Danışmanlığı Medya Grup Koordinatörü (May 2014-Şubat 2015) Türk Telekom Medya İlişkileri Müdürü (Kasım 2012-Şubat 2014) TTNET Medya İlişkileri Müdürü (Mart 2012-Kasım 2012) Capitol Ogilvy Medya Direktörü (Ekim 2010-Mart 2012) Global Tanıtım ve Halkla İlişkiler Medya Grup Direktörü (2008-2010) Vatan Gazetesi Ekonomi Müdür Yardımcısı (2005-2006) Sabah Gazetesi Ekonomi Editörü (2001-2004) Yeni Yüzyıl Ekonomi Muhabiri-Ekonomi Müdürü (1995-1999) Milliyet Ekonomi Muhabiri (1993-1995) Eğitim İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Yüksek lisans/1990-92 Marmara Üniversitesi Basın-Yayın Yüksek Okulu/Gazetecilik ve Halkla İlişkiler/1984-88
 
Tüp bebek tedavisi / Prof. Dr. Bülent Tıraş
 
 
 
 
 
Tıp Dergileri Tıp Kongreleri
 

Kategoriler

 
 

Üyeler

 
 

Medikal Akademi web sitesinde yer alan tüm haber, bilgi, resim ve içeriklerin hakları Medikal Akademi Yayıncılık ve Prodüksiyon Tic. Ltd. Şti’ne aittir.
Hiçbir şekilde basılı veya elektronik ortamlarda izinsiz kullanılamaz.
© Sitemizde yer alan her türlü haber, fotoğraf, yazı ve reklam içeriği sağlık çalışanlarına yönelik olarak hazırlanmıştır.
Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.

Tasarım ve Uygulama KarmaVA

Araç çubuğuna atla