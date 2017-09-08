Vücudun içinde olup biten her şeyi görebilen tıbbi kamera geliştirildi

Edinburgh Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, insan vücudunun içini görüntüleme yeteneğine sahip yeni bir kamera sistemi geliştirdiler. Bir endoskop ile birlikte çalışan kamera, dokuların 20 cm arkasını bile görme yeteneğiyle röntgen taraması gibi yöntemlerden daha iyi sonuç alınmasını sağlıyor. Doktorlar, uzun yıllar boyunca insan vücudunun içine X ışını kullanarak veya vücuda küçük bir kamera yerleştirerek bakabildiler. Ancak bu araçlarla elde edilen sonuçlar sınırlıydı. İskoç bilim insanları tarafından yeni geliştirilen bir kamera, doktorlara vücudun neresinde olursa olsun her şeyi görme olanağı verebilecek.

Dokuların 20 cm arkasını bile görebiliyor

Edinburgh Üniversitesi’ndeki araştırmacılar tarafından geliştirilen kamera, ince bir ekipman parçası, bir kamera, sensör ve ucunda ışıklar bulunan bir endoskopla birlikte çalışıyor. Endoskop tarafından yayılan ışık tipik olarak vücut içinde doku gibi yapılarla temas ettiğinde dağılıyor ancak yeni kameranın içindeki foton dedektörleri sayesinde ışığın dağılması engelleniyor. Kamera, vücut dokusunun 20 santimetre kadar arkasındaki ışık kaynaklarını bile algılayabiliyor.

“Balistik görüntüleme” olarak bilinen bir teknik kullanan kamera, endoskopun veya herhangi bir başka ışık kaynağının konumunu belirlemek için doğrudan kameraya gelen ışıkla vücuda dağılmış ışığı kullanıyor. Prof. Kev Dhaliwal, “Bu, insan vücudunun içini görmemizi sağlayan bir teknoloji. Bir cihazın konumunu görebilme yeteneği sağlık sektöründeki birçok uygulama için hayati önem taşıyor. Çünkü böylece hastalıkları tedavi etmek için invasif yaklaşımlar geliştirebiliyoruz” diyor.

Kameranın resmi olarak tıp tedavisinde ne zaman kullanılacağına dair bir bilgi yok ancak doktorların bu konuda birçok araştırma yapmasının gerektiği kesin. Tüm bu çalışmalar tamamlandığında, bu kamera X ışınlarına gerek kalmaksızın vücudun içinde olup biten her şeyi görmemizi sağlayacak. Kaynak: https://futurism.com/researchers-have-created-a-new-camera-capable-of-seeing-through-the-human-body/