Tüp bebek tedavisi öncesi miyom ameliyatı gerekli mi?

Miyomlar üreme çağındaki kadınlarda %30 – 50’ye varan oranlarda görülebilen myometriyum dediğimiz rahim duvarını oluşturan kas hücrelerinin büyümesiyle oluşan iyi huylu tümöral oluşumlarıdır. Miyomların çoğu belirtisiz olsa da bazıları aşırı kanama, karında, pelvik bölgede şişkinlik, sık idrara çıkma ve kabızlık gibi şikayetlere neden olabilir. Prof.Dr. Cem Fıçıcıoğlu, tüp bebek tedavisi öncesi miyomlar için yapılması gereken önemli uygulamalardan bahsetti.

Miyomların tüp bebek tedavisinde başarıyı olumsuz etkilediği konusunda şüphe yoktur. Miyom yerleşim yeri itibarı ile rahim içinden uzak olsa bile eğer 5 cm ve üzerinde bir büyüklüğe sahipse İVF başarı oranları olumsuz etkilenebilir diyen Fıçıcıoğlu, İnfertilite nedeni için yapılan araştırmalarda kadınlarda %5-10 oranında miyomların etkisinin olduğu bilgisini de verdi.

Bazı medikal (ilaç) tedavi seçenekleri olsa da miyomların etkili tedavisi kitlenin cerrahi olarak çıkarılmasıdır diyen Prof.Dr. Cem Fıçıcıoğlu,

“Rahim kas dokusu içinde yada rahim yüzeyinde yerleşmiş miyomlar laparoskopik ve/veya karından yapılacak ameliyatlar ile çıkarılabilir. Biz kısırlık nedeni ile yaptığımız ameliyatlarda yapışıklık riski daha az olan laparoskopik veya mini laparatomi tekniklerini seçmekte ve adezyon bariyerleri olarak adlandırdığımız yapışıklıkları önlemeye yönelik özel üretilmiş jel – sıvılar kullanmaktayız.

Medikal (ilaç) tedavi seçenekleri ve/veya girişimsel radyolojik yöntemlerle miyomları besleyen damarların kapatılması operasyon sonrası kısırlık tedavisi uygulanması planlanmayan hastalar için düşünülebilir” dedi.

Miyomların tüp bebek üzerine olumsuz etkilerini şu şekilde özetleyebiliriz.