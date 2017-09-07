Türkiye’nin ilk kadın Sağlık Bakanı Prof. Dr. Türkan Akyol hayatını kaybetti

Türkiye’nin ilk kadın bakanı Prof. Dr. Türkan Akyol, tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında hayatını kaybetti. Başarılı bir akademisyen ve siyasetçi olan Prof. Dr. Türkan Akyol, bir süredir tedavi gördüğü Hacettepe Üniversitesi Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Türkiye’nin seçilen ilk kadın Sağlık Bakanı ve ilk rektörü olan Akyol’un cenazesi, yarın Maltepe Camisi’nde kılınacak ikindi namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Peyman Türkan Akyol, 12 Eylül 1928’de İstanbul’da doğdu. Asker babasının görevleri nedeniyle Türkiye’nin farklı illerinde eğitim gören Akyol, Erenköy Kız Lisesinden mezun olduktan sonra Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesine girdi. 1953’te tamamladığı fakültesinde asistan olarak çalışmaya başlayan Akyol, 1956’da göğüs hastalıkları uzmanı oldu.

Türkiye’nin veremle savaşında, göğüs hastalıkları alanında fakültesinde uzun yıllar görev yapan Prof. Dr. Türkan Akyol, 1959-1962’de ABD’nin New York şehrinde, Albert Einstein Tıp Fakültesinde eğitimini sürdürdü. 1964’te göğüs hastalıkları ana bilim dalında doçent, 1969’da profesör olan Akyol, 1972’de Ankara Üniversitesi Senatosunda fakültesini, 1977’de Üniversitelerarası Kurulda Ankara Üniversitesini temsilen yer aldı. Akyol, on binlerce doktor ve uzman hekim yetişmesinde görev aldı.

Prof. Dr. Türkan Akyol’un vefatından sonra Sağlık Bakanı Dr. Ahmet Demir bir başsağlığı mesajı yayınladı

Türkiye'nin ilk kadın Sağlık Bakanı Türkan Akyol'u kaybettik.Kendisine Allah’tan rahmet, yakınları ve tüm sevenlerine baş sağlığı diliyorum. — Dr Ahmet Demircan (@Dr_Demircan) September 7, 2017

Prof. Dr. Türkan Akyol, 1971’de Türkiye’nin ilk kadın Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı olarak göreve getirildi. Daha sonra parlamento dışından görev verilen 10 bakan arkadaşıyla hükümetten istifa eden Akyol, üniversite kliniğine döndü. 1980’de Türkiye’nin ilk seçilen kadın rektörü olarak üniversitesinin başına geçti.

Meclise 18. dönemde Sosyal Demokrat Halkçı Partinin (SHP) İzmir milletvekili olarak giren Akyol, 1993’te Kadın ve Çocuktan Sorumlu Devlet Bakanı olarak bir kez daha görev yaptı. Türkan Akyol, 1955’te evlendiği okul arkadaşı, meslektaşı Prof. Dr. Turhan Akyol ile 62 yıl boyunca yaşamını paylaştı, 2 erkek çocuk, 4 torun sahibi oldu.

Prof. Dr. Türkan Akyol kimdir?

Prof. Dr. Türkan Akyol 12.10.1928’de İstanbul’da doğdu. İlköğrenimini, babasının kurmay subay olması nedeniyle her yıl Anadolu’nun değişik yerlerinde okuyarak bitirdi. 1947 yılında Erenköy Kız Lisesi’nden mezun oldu. 1953 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1954 yılında Tıp Fakültesi asistanlık kadrosuna, ardından 1965’de doçentlik, 1970’de de profesörlük kadrosuna yükseldi. 1959-1962 yılları arasında ABD’de araştırmacı, 1965’de Fransa’da ve ardından Hollanda’da çalışmalar yaptı.

Prof. Dr. Türkan Akyol, 25 Mart 1971’de 1. Nihat Erim hükümetinde sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına atanarak Türkiye’nin ilk kadın bakanı oldu. 13 Aralık 1971’de görevinden istifa ile ayrılıp tekrar Ankara Üniversitesi’ne döndü. 1980 yılında Ankara Üniversitesi’ne Rektör seçildi. Bu seçim Prof. Dr. Türkan Akyol’a İlk Kadın Bakan unvanının ardından, bir de Türkiye’nin İlk Kadın Rektör unvanını almasını sağladı.

1982 yılında YÖK Kanunu’na karşı çıkması nedeni ile YÖK’ün onayı ile rektörlük görevinden ayrıldı. Tekrar öğretim üyeliği görevine dönen Prof. Dr. Türkan Akyol, 1983 yılında Prof. Dr. Erdal İnönü’nün daveti ile Sosyal Demokrat Parti’nin (SODEP) kurucuları arasına katılarak başkan yardımcılığı görevini yaptı. 1987’de 18. dönem milletvekilliği seçimlerinde İzmir Milletvekili seçildi. Bu dönem sonunda tekrar öğretim üyeliği görevine döndü. 1992’de Erdal İnönü’nün Başkan Yardımcısı olduğu Demirel hükümetinde Devlet Bakanı (kadın işlerinden sorumlu) olarak dışardan atandı. Bu görevinde üç sene çalıştı.

İki çocuk annesi olan Prof. Dr. Türkan AKYOL akademik ve siyasi görevleri dışında birçok dernek ve kurumda sosyal faaliyetlerde bulundu. Bunlardan en önemlileri WHO (World Health Organization) Avrupa Bölgesi şeref üyeliği ve dört sene yaptığı Sosyalist Enternasyonal Kadın Kolu başkan yardımcılığıdır. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyeliği ve Rektörlüğü, 18. Dönem İzmir Milletvekilliği ile Sağlık ve Sosyal Yardım, Devlet Bakanlıkları yaptı Evli ve 2 çocuk annesidir.