Yaşlı babalar çocuklarına yaşlı annelerden daha fazla genetik mutasyon aktarıyorlar

Binlerce İzlandalı ebeveyn ve çocuklarının genomlarını inceleyen bir araştırmaya göre, yaşlı babalar çocuklarına yaşlı annelere göre daha fazla genetik mutasyon aktarıyorlar. Araştırmacılar, bu tür mutasyonların nadir hastalıklar açısından çocukları nasıl tehdit ettiğini anlamayı umuyorlar.

Nesiller boyunca taşınmak yerine yumurtalarda ilk kez ortaya çıkan genetik değişiklikler evrimin ana itici kaynağı olarak kabul ediliyor ancak bazıları zararlı olabiliyor.

İzlandalı genetik şirketi deCODE’dan Kári Stefánsson, çocuklarda nadir bulunan hastalıkların büyük bir yüzdesinin anne-babalarında bulunmayan mutasyonlara bağlı olduğuna dikkat çekerek, “Bu mutasyonların nereden geldiğini bulmak önemliydi” diyor. Öğrenmek için Stefánsson ve meslektaşları 14.688 İzlandalının genomunu sıraladılar. Ekip, bireylerin genom dizilimlerini ebeveynlerinin, çocuklarının ve kardeşlerininkilerle karşılaştıran iki farklı yaklaşım kullandı.

Yeni mutasyonların %80’i babadan geliyor

Ebeveynlerde bir dizilim mevcut değilse ve çocukta varsa “yeni” olduğuna dikkat çeken Stefánsson, yeni mutasyonların %80’inin babadan geldiğini ve anne-babanın yaşına göre mutasyon sayısının arttığını keşfettiklerini söylüyor.

Yaş erkeklerin seks hücrelerini kadınlardan daha fazla etkiliyor. Kadınların yumurtalarıyla birlikte doğdukları sanılıyor. Bu hücreler yaşlansa da bölündüğü düşünülmüyor. Erkekler ise sürekli sperm üretiyorlar ve her hücre bölünmesi yeni bir genetik mutasyon yaratma riski taşıyor.

Essex Üniversitesi’nden Leo Schalkyk, bu mutasyonların hepsinin zararlı olmadığını vurgulayarak, “Hepimiz en az 70 yeni mutasyonla doğarız ve bunların çoğu vücudumuzun ve beynimizin çalışma biçimini etkilemez” diye konuşuyor.

Mutasyonların etkisini bir otomobil motoruna çekiç sallamayla karşılaştıran Schalkyk, “Çekiçin motorun işlevini geliştirme şansı var ama aynı zamanda bir şeyleri kırma olasılığı da yüksek” diyor.

Diğer bir araştırma yaşlı babaların çocuklarında otizm ve şizofreni gelişme ihtimalinin daha yüksek olduğunu gösterdiği halde ekip, gözlemledikleri mutasyonların başka bir sorunla ilişkili olup olmadığını bilmediklerini vurguluyor.

Kaynak: https://www.newscientist.com/article/2148071-old-fathers-pass-on-more-mutations-to-kids-than-old-mothers/