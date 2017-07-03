Yaz gebeleri için hayatta kalma rehberi

Gebelik, yazı olduğundan daha sıcak hale getirebilir ama gebe olmanız dışarıdaki aktivitelerden kaçınmanızı da gerektirmemeli. Ekstra önlemler alarak hem kendinizi hem bebeğinizi koruyabilirsiniz. Alınacak küçük önlemler, büyük sorunların oluşmasına engel olacaktır. Uygulayacağınız birkaç basit yöntemle yaz boyu serin kalabilirsiniz. Nasıl mı? Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen’e kulak verelim:

Gölgedeyken bile güneş koruyucu kullanın

“Gebelik ısıya karşı daha az toleranslı olmanıza neden olur. Çünkü gebelikte değişen hormonlara bağlı olarak vücut ısısı normalden biraz daha yüksektir. Bu da ısıya daha tahammülsüz olmanıza neden olur.

Gebelik süresince güneşe maruz kalma konusunda aşırı dikkatli olmak gerekir. Çünkü güneş vücut ısısında aşırı artışa ve sıvı kaybına yol açabilir. Bu nedenle gölgedeyken bile güneş koruyucu kullanmalısınız. UV ışınları “cholasma” denen gebelik maskesi oluşumuna, yüzünüzde ve kollarınızda gebelik boyunca devam edebilen koyu renkli lekelerin ortaya çıkmasına neden olur.

Yürüyüşe çıkın

Yürüme her yaştan ve her kondisyondan anne adayının yapabileceği türden bir egzersizdir. Tek ihtiyacınız olan uygun bir ayakkabı ve su şişesi.

Düzenli yürüyüşler direncinizi ve gücünüzü artırır. Bunun için doktorunuzun öngördüğü bir risk yoksa yürüyüş programına günde 15 dakika ile başlayıp, haftada yüzde 5-15 kadar bu süreyi artırabilirsiniz. Yürüyüşe başlamadan önce ve sonra 5 dakika kadar ısınma ve soğuma süresi eklemekte faydalıdır. Gebeliğin son 3 ayına gelindiğinde günde 45 dakika yürüyüş yapılabilir.

Yürüyüş için ya sabahın erken saatleri ya da akşam saatleri tercih edilmelidir.

Su jimnastiği yapın

Su içinde yapılan egzersizler özellikle anne adayları için çok uygundur. Çünkü eklemlere daha az yük biner.

Suda egzersiz yaparken karın kaslarınız uzar ve güçlenir. Çünkü dengenizi korumaya çalışırlar. Ayrıca suyun kaldırma kuvveti hareketleri kolaylaştırır ve daha rahat yapabilmenizi sağlar. Sudaki egzersiz sonrası adeta masaj yapılmış kadar rahatlarsınız.

Ancak suda terleme hissi olmasa da sıvı kaybı olabileceğini akılda tutmak gerekir. Büyük bir şapka, güneş koruyucu krem, bir şişe su ve uygun deniz ayakkabıları ile su egzersizine hazırsınız. Su seviyesi göğüs hizasını geçmemeli, her bir hareket 20 kez tekrar edilip aralarda dinlenme yapılmalıdır.

Uygun giysiler tercih edin

Havuz veya deniz için hem göğüsleri hem de karın bölgenizi destekleyen mayo ya da bikinileri tercih edin.

Günlük giysilerde ise pamuklu kumaşlar ve açık renkler tercih edilmelidir. Kıyafetler bol olmalıdır.

Ayrıca uygun ayakkabı da çok önemlidir. Mümkünse yarım numara büyük ayakkabı almak ileriki dönemlerde daha rahat etmenizi sağlar.

Fırın yemeklerinden uzak durun

Özellikle artan ısı ve gittikçe büyüyen karnınız sayesinde serinlik hissi gittikçe uzaklaşır. Bu nedenle fırın yemeklerinden uzak durun ve farklı tatları deneyin.

Fırın ya da ocak gerektirmeyen besleyici öğünler çok daha faydalı olacaktır. Söğüş etli salatalar, taze meyvelerle yapılan yoğurt karışımları ve sütle hazırlanan tahıllı gevrekler hem serin tutar hem de besler.

Değişik meyvelerle yapılan taze karışımlar hem serinletici hem de susuzluk gidericidir.

Asla ara öğünleri atlamayın. Özellikle spor öncesi ve sonrası sıvı ihtiyacını da karşılayacak atıştırmalıklar hazırlayın.

Dinlenmeye zaman ayırın

Yüksek ısı ve nem bacaklarınızda, bileklerde ve ayaklarda şişmeye neden olur. Gebelikte dokularda su tutulmasına bağlı ödem, sıcak ve nem sayesinde çok daha fazladır. Bu nedenle gün içinde mutlaka 30-60 dakika istirahat edin ve ayaklarınızı yukarıda tutun. Uyurken de bacaklarınızı yukarda tutacak ve destek olacak şekilde bir yastık kullanabilirsiniz.

Ellerde şişme ve uyuşukluk yaz gebeliklerinde sıklıkla görülür. Bu nedenle takıları çıkarmak yerinde olacaktır.

Tatile çıkın

Aklınızda yapılacak birçok iş, haftalardır alışveriş yapmanıza rağmen hala bebeğinizin pek çok eksiği olsa da lütfen eşinizle beraber hoş zaman geçireceğiniz ve başbaşa kalabileceğiniz bir tatil programı yapın. Büyük gün gelmeden çıkacağınız bu tatil hem ilişkinizin güçlenmesini hem de rahatlayıp sakinleşmenizi sağlayacaktır. Birlikte zaman geçirin ve beraber olmanın tadını çıkartın.”

Sıvı kaybı ve sıcakta baygınlık durumunda;

Önlem: Günde en az 8 bardak su için. Çok sıcak ve çok terliyorsanız gölgede kalın.

Tehlike işaretleri: Yorgunluk, baş dönmesi, bulantı, kusma ve kasılmalar.

Ne yapmalı? Bol sıvı takviyesi, gölgede istirahat. Semptomlar devam ederse doktora başvurun.

Böcek ısırmaları;

Önlem: Gebelerde güvenli maksimum konsantrasyonda yüzde 10 Deet böcek kovucu kullanın.

Tehlike işaretleri: Baş dönmesi, titreme, halsizlik, ateş, baş ağrısı, ödem oluşumu ve kırmızı lekeler.

Ne yapmalı? Benadryl veya Caladryl losyon kaşıntıya iyi gelecektir. Lokal enfeksiyonu önlemek içim hidrojen peroksit kullanılabilir. Belirtiler geçmezse doktorunuza başvurun.

Düşme ve bel bölgesinde travma

Önlem: Tenis, voleybol, futbol, dalma, sörf ve at binmekten kaçınmalı.

Tehlike işaretleri: Kasılmalar, vajinal kanama, su gelmesi.

Ne yapmalı? Acil servise veya doktorunuza başvurun.