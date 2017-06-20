İstanbul başta olmak üzere pek çok şehirde ortaya çıkan madde bağımlısı gençlerin içler acıtan durumu, yeni bir madde bağımlılığını gündeme getirdi. Özellikle son zamanlarda Bonzai’den de daha ucuz olan ve kullanıldığında kişiyi adeta zombiye çeviren ‘Flakka’ isimli madde ‘alpha-PDP’ içeren kimyasal bir uyarıcı. Banyo tuzuna benzeyen bu madde, sentetik uyuşturucuların içinde en güçlüler arasında dikkat çekiyor. Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi, NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Doç.Dr. Gül Eryılmaz, son günlerde ortaya çıkan “zombi” görünümlü kişilerin kullandığı yeni bir madde olan “Flakka”nın ‘alpha-PDP’ içeren kimyasal bir uyarıcı olduğunu söyledi.

Yeni nesil ölümcül madde: Flakka

Uyuşturucu kullanım yaşının giderek düşmesinin yanı sıra yeni uyuşturucu maddelerinin ortaya çıkmasının da bir o kadar tehlikeli hal aldığını ifade eden Doç. Dr. Gül Eryılmaz, son zamanlarda Bonzai’den de daha ucuz olan ve kullanıldığında kişiyi adeta zombiye çeviren ‘Flakka’ isimli uyuşturucunun kullanımının ülkemizde de görüldüğünü söyledi.

Bonzai’den daha ucuz ve etkili

Kullanıcılar arasında “zombi yapan madde” olarak geçse de Flakka’nın ‘alpha-PDP’ içeren kimyasal bir uyarıcı olduğunu belirten Doç. Dr. Gül Eryılmaz, şunları söyledi:

“Flakka, sentetik uyuşturucular içerisinde en güçlülerinden sayılmaktadır. Yapısal olarak banyo tuzuna benzerlik göstermektedir. Birçok kullanım yöntemi vardır. Ucuz olması ve kolay elde edilir olması, hızlı etki etmesi nedeni ile bu maddenin dünyada bağımlılığı giderek artış göstermektedir. Flakka kullananların yaklaşık %50’sinde bağımlılık bildirilmesi bağımlılık potansiyelinin yüksek olması, genellikle genç erişkinler de bağımlılığı gözükmesi nedeni ile giderek önemli olmaya başlamıştır. Bu madde alındıktan sonra başkalarına zarar verme şeklinde davranışların olabilmesi nedeniyle zombi yapan madde olarak anılması şaşırtıcı değildir. Özellikle Bonzai’den daha ucuz olması nedeni ile bu yeni maddelerin bağımlılığı açısından ailelerin ve gençlerin dikkatli olması önerilmektedir. Bu madde alındıktan sonra halüsinasyonlar, bedensel güçte artış, tuhaf hareketler, saldırganlık, şüphecilik, kalp ve solunum problemleri, intihara sürükleme ve ölüm görüldüğü bildirilmiştir.”

Bağımlılık tedavisinde disiplin şart

Bağımlılık tedavisinin belli bir disiplin içerisinde sürdürülmesi gereken bir tedavi olduğunu kaydeden Doç. Dr. Gül Eryılmaz, “Tedavinin kişinin kendisi, aile ve tedavi ekibi olmak üzere üç ayağı vardır. Bu ayaklardan birinin eksik kalması tüm tedaviyi ekileceği için ailelerin baş etmekte zorlandıkları durumlarda tedavi ekibinden destek almaları hem kendilerine hem de yakınlarına yardımcı olacaktır” tavsiyesinde bulundu.