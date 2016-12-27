Yenidoğan sarılığı ne zaman risk yaratır, ne yapmak gerekir?

Yenidoğan sarılığı bebeğe zarar verir mi? Yenidoğan sarılığı, zamanında doğan bebeklerin %60’ında erken doğan bebeklerin ise %80’inde görülür. Her sarılık bebekte bir hasarın habercisi değildir, ancak kontrol edilmeyen ve uzun süren sarılıklarda kalıcı hasar oluşmaktadır. Yenidoğan Yoğun Bakım Uzmanı Dr Fatma Çakmak Çelik, yeni doğan sarılığı hakkında bilgi verdi. Yenidoğan sarılıklarının büyük bir kısmının fizyolojik olduğunu ve tedavi gerektirmediğini söyleyen Dr. Çelik, “ Birçok bebek için fizyolojik sarılık tedavi gerektirmiyor ve kısa sürede geçiyor. Ancak, durum böyle olsa da bu dönemin düzenli olarak doktor ve hemşire gözetiminde geçmesi gerekir. Çünkü her an kanda bilirubin seviyesi çok yükselebilir ve beyinde hasar oluşmasına sebep olabilir” diyor.

Yenidoğan sarılığının tedavisinde geç kalındığında kernikterus adı verilen bir hastalığın bebekte görülebileceğine dikkat çeken Dr. Çelik, yavaş hareketler, güçsüz ağlamalar, zayıf ve isteksiz emmeler, yavaş refleksler, kusma ve ateş gibi belirtiler bebekte görüldüğünde vakit kaybetmeden hekime başvurulması gerektiğini belirtti.

Patolojik sarılıkta ileri tetkik ve tedavi gerekir

Fizyolojik sarılığın ilk 24 saatten sonra görüldüğünü, tedavi gerektirmeden kendiliğinden geçtiğini belirten Dr. Çelik, “Patolojik sarılık ilk 24 saatte başlar ve tedavi gerektiren bir durumdur. Zamanında doğan bebekte 1 hafta, erken doğan bebekte 2 haftadan uzun sürer. Kan uyuşmazlıkları, annenin gebelikte enfeksiyon geçirmesi, gebelikte ilaç kullanımı, doğum travması patolojik sarılık sebebi olabilir” dedi.

Bebeğin düzenli kontrolünün sağlanmasının önemine vurgu yapan Dr. Çelik, bebeğin ailesine kavuştuğu andan itibaren sarılık açısından sık sık kontrol edilmesi gerektiğini söyleyerek, “ Sarılığın ilk 24 saat içerisinde görülüp görülmediği tanı açısından çok önemli, çünkü ayırıcı bir özelliğe sahip. Bu süreçte emin olunamıyorsa bebeğin tamamen soyulup gün ışığında bir pencere kenarında çıplak gözle kontrol edilmesini öneririm” dedi.

Hangi bebeklerin sarılığına daha çok dikkat edilmelidir?