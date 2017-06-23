Yüzme sırasında kulaklara dikkat!

Ramazan Bayramı’yla beraber pek çok kişi için deniz sezonu da başlayacak. Bu dönemde en çok görülen dış kulak yolu enfeksiyonları, kulakta ağrıya neden oluyor. Yüzme sırasında kulak tıkacı ve yüzücü başlığı kullanmayı öneren uzmanlar, dış kulak yolunu pamuklu çubuklarla veya başka cisimlerle kaşımamak gerektiğine dikkat çekiyor. Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi KBB Uzmanı Doç. Dr. Murat Topak, dış kulak yolu enfeksiyonlarının yaz aylarında sıklıkla yaşandığını belirterek bazı tedbirlerle önlenebileceğine dikkat çekti.

Kulağı koruyan bariyer: “Serümen”

Dış kulak yolunun (DKY) erişkinlerde yaklaşık 2,5 cm uzunluğunda olduğunu belirten Doç. Dr. Murat Topak, “Dış 1/3 bölümü kıkırdak, iç 2/3 bölümü kemik yapıdadır. Kıkırdak bölümün cildi kıllar ve kıl keseleri, yağ ve salgı bezleri içerir. Bezlerin salgısı ve dökülen epitel hücreleri birleşerek “serümen” denilen koruyucu salgıyı oluşturur. Serümenin dış kulak yolunda koruyucu bir görevi vardır, içinde bulundurduğu maddelerle enfeksiyona karşı koruyucu bir bariyer oluşturur” dedi.

Kulak temizliği kulağa zarar verebilir

Kulak zarı ve dış kulak yolundan dökülen epitel hücrelerinin, içten dışa doğru göç ederek kıkırdak kanalda biriktiğini ve buradan serümenle birlikte dışarı atıldığını belirten Doç. Dr. Murat Topak, özellikle kulak çubuklarıyla yapılan kişisel temizliğin kulak sağlığını tehdit ettiğini söyledi. Topak, şöyle konuştu:

“Bazı kişilerde serümen salgısının yoğun kıvamlı olması veya dış kulak yolundaki (dky) anatomik değişiklikler nedeniyle kanalda serümen birikimi ve tıkaç ( buşon) oluşabilir. Bunun dışında; kişisel temizlik amacı ile dış kulak yoluna sokulan pamuklu çubuklar veya buna benzer gereçler bu birikimi temizleyemediği gibi tam tersine serümenin normal göç yönünün tersine kulak zarına doğru itilmesine ve dış kulak yolunun tıkanmasına yol açabilir bu nedenle dış kulak yoluna herhangi bir şey sokulmamalıdır.”

Yüzücüler risk altındadır

Yaz aylarında sık görülen sorunlardan birinin yaygın dış kulak yolu enfeksiyonları olduğunu ifade eden Doç. Dr. Murat Topak, “Olguların çoğunluğu yaz mevsiminde ılık ve nemli ortamlarda görülür. Pamuklu çubuklar, yabancı cisim ve kaşıma ile oluşan travmalar, kulaklıklar, yüzme veya sık banyo ve duş eğilimi arttıran faktörlerdendir. Yüzücüler dış kulak yolunun, sıkça suyla temas etmesi nedeniyle koruyucu serümen tabakasının kaybına bağlı olarak dış kulak yolu enfeksiyonu geçirmeye eğlimlidirler. Bu faktörlerden birkaçının birlikte olması, riski daha da fazlalaştırır” diye konuştu.

Hafif evrede kaşıntı, orta evrede ağrı ortaya çıkıyor

Dış kulak yolu enfeksiyonunun en çok ağrı, dolgunluk, kaşıntı ve işitme kaybı şikayetlerine neden olduğunu ifade eden Doç. Dr. Murat Topak, “Hafif evrede ağrı çok şiddetli değilken kaşıntı ön plandadır. Orta evrede ağrıda artış görülür. Ciddi evrede ise enfeksiyon dış kulak yolunu aşarak kulak kepçesine, yüze ve kulak arkasına yayılabilir” dedi.

Küçük çocukların şikayetlerini tam olarak anlatamayabileceklerini belirten Doç. Dr. Murat Topak, “Kulaklarına dokununca ağlamaları, kulaklarını çekiştirmeleri, bazen ateş, dış kulak yolunda akıntı görülmesi, rahat uyuyamamaları , normalden çok ağlamaları durumunda dikkat etmek gerekir” uyarısında bulundu.

Korunmak için neler yapılmalı?

Doç. Dr. Murat Topak, dış kulak yolu enfeksiyonundan korunmak için şu tavsiyelerde bulundu:

“Dış kulak yolunu kuru tutmak, yüzme sırasında kulak tıkacı ve yüzücü başlığı kullanmak, dış kulak yolunu pamuklu çubuklarla veya başka cisimlerle kaşımamak, kendi kendimize dış kulak yolundaki serümeni temizlemeye çalışmamak, yüzmeden sonra dış kulak yolunu havlu ile kurulamak.”

Serümen tıkaçlarının tedavisinin hekim tarafından aspirasyon veya lavaj yolu ile yapıldığını ifade eden Doç. Dr. Murat Topak, “Çok sert ve kuru buşonları birkaç gün gliserin ile yumuşatmak gerekebilir. Dış kulak yolu enfeksiyonlarında tedavi dış kulak yolunun temizlenmesi, antibiyotikli kulak damlaları, gerektiğinde dış kulak yoluna yerleştirilen antibiyotikli ve steroidli tamponlar,sistemik antibiyotik, mantar enfeksiyonu var ise antimikotik damlalar ile yapılır. Serümen tıkacı veya dış kulak yolu enfeksiyonunu düşündürecek şikâyetleriniz varsa KBB hekimine başvurmanız gerekir” uyarısında bulundu.