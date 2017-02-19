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İzmir’de açığa alınan asistan doktor 10. kattan atlayarak intihar etti

İzmir’de açığa alınan asistan doktor 10. kattan atlayarak intihar etti Paylaş :

  |   Kategori: Sağlık Gündemi

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde asistan doktor 10’ncu kattan kendini boşluğa bırakarak intihar etti. Kriz geçiren doktorun eşi aynı hastanede tedavi altına alınırken Cumhuriyet Savcısı olayla ilgili inceleme başlattı. Biyokimya Asistanı olduğu öğrenilen Hasan Orhan Çetin (28) acil serviste tedavi altına alındı. İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yöneticisi Prof.Dr. Enver Altaş, basına yaptığı açıklamada asistanın tüm çabalara rağmen kurtarılamadığını belirterek, “İntiharın sebebini bilmiyoruz Savcı birazdan gelecek” açıklamasında bulundu.

İntihar eden doktorun eşinin İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındığı öğrenildi. Hastaneye gelen Cumhuriyet Savcısı olayla ilgili inceleme başlattı. Hastane yönetimi ve tüm çalışanlar, büyük üzüntü yaşadı. Doktorun intihar sebebi araştırılıyor. Soruşturmasından sonra intihar sebebinin ortaya çıkabileceği belirtildi.


FETÖ İDDİASI İLE AÇIĞA ALINMIŞTI
Türk Sağlık Sen 1 Nolu Şube Başkanı Ahmet Doğruyol, doktorun geçtiğimiz cuma günü FETÖ operasyonu kapsamında açığa alındığını belirterek, “Vatana ihanet eden cezasını çeksin. Ama kamuda artık herkes birbirinden şüphelenir hale geldi. Suçlululuğu kanıtlanmadan insanlara suçlu muamelesi yapılması doğru değildir. Bir insanın suçsuzluğu kanıtlanana kadar suçsuzdur. Bu insanların ailesi var çocuğu var çevresi var. Çok iyi irdelenmesi lazım” dedi.

 

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Tüp bebek tedavisi / Prof. Dr. Bülent Tıraş
 
 
 
 
 
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