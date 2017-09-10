3D yazıcıda basılan kaval kemiği, Avustralyalı hastanın bacağını kesilmekten kurtardı

Dünyada ilk kez 3D yazıcıda basılan kaval kemiği iskeleti, osteomiyelit nedeniyle bacağı kesilecek olan hastaya nakledildi. İskeletin çevresini hastanın bacaklarından aldıkları doku ve kan damarlarıyla kaplayan Avustralyalı doktorlar, 18 ay içerisinde iskeletin çevresinde kemik oluşmasını bekliyorlar.

Avustralyalı cerrahlar, dünyada ilk kez 3 boyutlu yazıcıda basılan kaval kemiğini Reuben Lichter’e naklederek, bacağını kesilmekten kurtardılar. 2 hafta önce hastanın kendi bacaklarından alınan doku ve kan damarlarıyla kaplanan kaval kemiğinin vücuda başarıyla uyum sağladığı açıklandı. Doktorlar, nakledilen kaval kemiği iskeletinde gelecek 9 ayda yeni, sağlıklı kemik gelişimini gözlemlemeyi umut ediyorlar.

Kemik iliği iltihabı teşhisi konuldu

Lichter, bu yılın başında bacağında yoğun ağrılarla doktora gitti. Yapılan tahliller sonucu bakterilerin yol açtığı osteomiyelit yani kemik iliği iltihabı teşhisi konuldu. Doktorlar, kendisine bacağını kesmek yerine deneysel bir yöntem önerdiler, o da kabul etti. Lichter’in tam olarak iyileşmesi 18 ay sürecek ancak doktorlar bu sürenin sonunda yürüyeceğine olan inançlarını koruyorlar. Baş cerrah Dr. Michael Wagels The Age’e http://www.theage.com.au/national/health/gold-coast-man-receives-3d-printed-shinbone-in-world-first-surgery-20170908-p4yvsx.html verdiği röportajda, “Kemiğin gelişmesini umduğumuz doku üzerinde çalışmamız gerekiyor” diyor. Bu yılın sonuna doğru bu yeni yöntemin testleri canlı koyunlar üzerinde yapılacak. Wagels, bu testler tamamlanana kadar Lichter’in bacağı konusunda bir şey söylemek istemediklerini sözlerine ekliyor.

3D kaval kemiği Avustralya’daki Queensland Teknoloji Üniversitesi’nde modellenerek Singapur’da basıldı. Etrafında kemik gelişmesi beklenen biyolojik olarak çözülebilen iskeletin zamanla vücutta erimesi bekleniyor.

Milyonlarca insan kemik kaybı yüzünden sakat kalıyor

Bu operasyon, kaza veya enfeksiyon sonucu kemiklerini kaybeden hastalar için büyük umut vadediyor. Sadece ABD’de her 10 bin kişiden birini etkileyen osteomiyelit yüzünden yaklaşık 2 milyon kişinin organları kesilmek zorunda kalıyor. Dünyada sivil savaş mağduru milyonlarca insan kemik kayıpları nedeniyle ömür boyu engelli olarak yaşamlarını sürdürmek zorunda kalıyor. 3D yazıcıda basılan protez veya parçalar dünya çapında yaygın olarak kullanılıyor ancak bu yöntem ilk kez gerçekleştirildi.

Kaynak: https://futurism.com/man-receives-worlds-first-3d-printed-tibia-replacement/