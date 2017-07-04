7 adımda özgüven eksikliğinden kurtulun

Etrafınızdaki kişilere istemediğiniz bir konuda hayır diyemiyor, ilişkilerinizde sınır koyamıyor, sosyal ortamlarda bulunamıyor, kendinizi değersiz ve yetersiz hissediyorsanız eğer; özgüven eksikliğiniz olabilir. Özgüven eksikliği çocuk yaşlarda başlayıp yetişkin dönemde; depresyon ve sosyal fobi gibi rahatsızlıklara yol açabiliyor. Us Psikiyatri Enstitüsü’nden Uzman Klinik Psikolog-Psikoterapist Nazan Topal Eren, özgüven eksikliği belirtileri ve tedavisi hakkında bilgi verdi.

Özgüven Eksikliği Çocuk Yaşlarda Başlıyor

Kimse dünyaya özgüven eksikliğiyle gelmez. Özgüven eksikliğinin temelleri, henüz çok küçük yaşlarda atılmaya başlar. Böylece özgüven duygusu zamanla zarar görür. Çocukluktan beri bilinçli ya da bilinçsizce bazı davranışlar sergileriz ve her davranışımıza karşı çevremizdekilerden özellikle ailemiz tarafından geribildirimler alırız. Çevreden aldığımız tepkileri değerlendirir ve yaptığımız şeyin iyi ya da kötü olduğuna dair bir sonuca ulaşırız. Çocuk, bir davranış gösterdikten sonra çevresi tarafından takdir, sevgi ve saygı alıyorsa, kendisinin değerli ve yeterli olduğuna inanır. Bunun aksine çocuk, çevresinden sürekli eleştiri ve ceza alıyorsa kendisinin; kötü, beceriksiz ve yetersiz biri olduğuna dair bir inanç geliştirecektir. Böyle durumların ve davranışların birçok kez tekrarlanması yoluyla çocuk kendini değersiz, yetersiz görmeye başlayacaktır ve yanlış yapma, eleştirilme korkusu yaşayacaktır.

Bu Belirtiler Özgüveninizin Eksik Olduğunu Gösteriyor

Depresyon, sosyal fobi gibi kaygı bozuklukları, madde bağımlılığı, yeme ve kişilik bozukluğu olan kişilerde özgüven eksikliği sıkça görünmektedir. Özgüvenin yüksek olduğunun göstergesi; kişinin kendisinden hoşnut olmasıdır. Özgüven eksikliğin belirtileri ise şunlardır;

Hayır diyememe, ilişkilerinde sınır koyamama, diğerleri tarafından kullanılma

Eleştirilere karşı hassas olma

Sosyal ortamdan kaçınma, başkalarının önünde sunum veya konuşma yapmaktan çekinme

Sürekli kıyaslama

Kendini değersiz, yetersiz ve başarısız olarak değerlendirme

Hızla umutsuzluğa kapılma

Diğer insanlar tarafından reddedileceğini önemsenmediğini düşünmek

Karar almakta zorlanmak

Düşük beklentilere sahip olma

Fiziksel görünüşünü beğenmeme, olumlu yanlarını görmezden gelme

Sevilmeme, suçluluk ve utanç hissi

Fikrini söyleyememe, söylerse onaylanmayacağına veya küçük düşeceğine inanma

Çok fazla başkalarına ihtiyaç duyma

Risk alamama

Bilişsel Davranışçı Psikoterapi İle Özgüven Eksikliğinizi Yenebilirsiniz

Özgüven eksikliğini gidermenin en etkili yolu psikolojik destek ve psikoterapidir. Özgüveninizi artırmak için uygulanan birçok farklı psikoterapi yöntemi bulunmaktadır. Örneğin: bilişsel davranışçı psikoterapi… Kişinin bu gününü etkileyen algılarının geçmişte nasıl oluştuğunu araştırdıktan sonra kişinin kendini, diğer insanları ve dünyayı algılayış şekli yeniden inceleyerek kişinin olaylara daha akla uygun ölçülü bakması hedeflenir. Benlik kavramı yeniden yapılandırılır.

Özgüven Eksikliğinden Kurtulmak İçin…