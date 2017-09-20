Alzheimer’ı 10 yıl önceden teşhis edebilen yapay zeka algoritması geliştirildi

Dünya çapında yapılan onlarca araştırmaya rağmen Alzheimer hastalığı hâlâ kapalı bir kutu olmaya devam ediyor. Erken teşhisin yollarını aramaya odaklanan araştırmacılar, böylece ilerlemeden önce hastalığı tedavi etmek istiyorlar. Cevabı yapay zekanın bulacağına inanan İtalya’daki Bari Üniversitesi araştırmacıları, Alzheimer’ı beyindeki küçük yapısal değişikleri gözlemleyerek 10 yıl önce teşhis edebilecek bir algoritma geliştirdiler.

Hastalığı %86 oranında doğru tespit etti

Güney Kaliforniya Üniversitesi’ndeki Alzheimer Hastalığı Nörogörüntüleme Girişimi’nden aldıkları veri tabanını kullanan araştırmacılar, makine öğrenmesi metoduyla geliştirdikleri algoritmayla 38’i Alzheimer hastası, 29’u sağlıklı olmak üzere 67 kişinin MRI taramalarını mercek altına aldılar. Taramaları küçük bölgelere ayırarak, aralarındaki nöron bağlantılarını incelediler. Taramalardan 48’i Alzheimer’lı, 48’i ise hafif bilişsel bozukluk çektikten sonra Alzheimer gelişen hastalara aitti. Sonuçta, yapay zekanın Alzheimer hastalığını %86 oranında doğru tespit ettiğini gördüler. Daha da önemlisi, hafif bilişsel bozukluğu tespit oranı %84’tü.

Ekip daha sonra 148 taramayı daha inceledi. Bunların 52’si sağlıklı, 48’ü Alzheimer hastasıydı ve 48’inde de 2.5 ila 9 yıl sonra Alzheimer hastalığı geliştiği bilinen hafif bilişsel bozukluk vardı. Yapay zeka, sağlıklı bir beyinle Alzheimer’lı bir beyni % 86’lık bir doğrulukla ayırt etmeyi başardı.

Bu, algoritmanın klinik semptomlar görülmeden yaklaşık 10 yıl önce Alzheimer’a yol açan beyindeki değişiklikleri tanımlayabileceğini gösteriyor. Araştırmacılar, veri tabanı belli taramalarla sınırlı olduğu için algoritmanın hastalığın başlamasını daha da erken tahmin edip edemeyeceğini test edemediler ancak daha geniş taramalarla bunu belirlemek mümkün olabilecek.

Önleyici tedaviler geliştirilebilir

Araştırmayı yürütenlerden Marianna La Rocca, beyin taramalarıyla Alzheimer hastalığının önceden teşhis edilebileceğini gördüklerine dikkat çekerek, “Bu yöntemler şimdilik çok sınırlı ve pahalı ancak gelecekte yaygınlaşacaktır” diyor. La Rocca ve ekibi, araştırmayı Parkinson hastalığı için de yapmak istediklerini söylüyor.

Hırvatistan’daki Zagrep Üniversitesi’nden Goran Šimić de Alzheimer’ın kan testiyle önceden teşhis edilme girişimlerinin henüz başarısız olduğuna dikkat çekiyor. New York’taki Icanh Tıp Fakültesi’nden Patrick Hof ise yeni testten ilham aldıklarını vurgulayarak, “Alzheimer’ı klinik belirtiler ortaya çıkmadan 10 yıl önce teşhis etmek önleyici tedavilerin gelişmesi durumunda çok değerli olacaktır” diye konuşuyor.

Kaynak: https://www.newscientist.com/article/2147472-ai-spots-alzheimers-brain-changes-years-before-symptoms-emerge/