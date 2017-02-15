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‘Az ye uzun yaşa’ önermesi sonunda bilimsel olarak ta kanıtlandı

‘Az ye uzun yaşa’ önermesi sonunda bilimsel olarak ta kanıtlandı Paylaş :

  |   Kategori: Sağlık Gündemi

Bilim insanları, kalori tüketimini azaltmanın hücrede yaşlanma sürecini yavaşlattığını sonunda kesin olarak kanıtladı. Brigham Young Üniversitesinde görevli bilim insanları, fareler üzerinde yaptıkları deneylerde, kalori tüketimini azaltmanın hücrede protein üretme işlevi gören ribozomların çalışmasını yavaşlatarak kendilerini tamir etmesine yardımcı olduğu ve bu sayede hücrede yaşlanma sürecini yavaşlattığını kanıtladı. Araştırmanın sonuçları Molecular AMP; Cellular Proteomics dergisinde yayımlandı. Ribozomları otomobillere benzeten araştırmanın başyazarı biyokimya profesörü John Price, makine gibi çalışan bu hücre yapılarının düzenli bakıma ve yıpranan parçalarının değiştirilmesine ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Yenilenmeye imkan sağlıyor

Price, kalori tüketimini azaltmanın hücrede protein üretimini azalttığı ve yenilenmeye imkan sağladığını ifade etti. John Price ve araştırma ekibi, deney için bir grup fareye gıdaya sınırsız erişim imkanı verirken, diğer grubun yüzde 35 oranında daha az kalori tüketmesini sağladı. Ekip, daha az kalori tüketen grupta yaşam süresinde yükselen bir artış olduğunu kayda geçirdi.

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İlk bilimsel çalışma değil

Araştırma, kalori tüketimi ile yaşam süresi arasındaki bağı bulgularıyla ortaya koyan ilk bilimsel çalışma olmamakla birlikte, genel protein sentezindeki yavaşlamanın ve ribozomların yenilenmesinin yaşlanmayı yavaşlatan biyolojik değişimlerin ortaya çıkmasındaki rolünü ortaya koyması bakımından bir ilk oldu.

Price, deneyde kalori kısıtlamasına tabi tutulan farelerin daha enerjik olduğu, daha az hastalandığı ve yalnızca daha uzun değil daha sağlıklı yaşadıklarının altını çizdi.
Ribozomların hücrenin %10 ila 20’sini kullandığını belirten John Price, işlevinin bozulması halinde ribozomun tamamen hücreden atılması yerine tekil parçalarının yenilenmesinin hücrede daha uzun süre yüksek kaliteli protein üretilmesini sağladığını belirtti.

Gıdanın” vücudun yakıtı” olmanın yanı sıra aynı zamanda vücuda ve hücrelere nasıl tepki vermeleri gerektiği konusunda yol gösterdiğinin altını çizen Price, “Yaşlanma mekanizmalarını daha iyi anlayabilmemiz halinde, ne yiyeceğimize dair akıllıca ve bilinçli tercihler yapabiliriz.” değerlendirmesinde bulundu.

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