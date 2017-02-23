Bağırsak sağlığınızı korumak için turşu tüketin

Yemeklerde ya da meze olarak severek tükettiğimiz turşunun bağırsaktan beyin sağlığına kadar pek çok faydası olduğu biliyor muydunuz? Emsey Hospital Beslenme ve Diyet Uzmanı Evnur Saray, fermente edilmiş ve işlenmemiş sebzelerin diyetimizde mutlaka yer alması gerektiğini belirterek sofralarımızın vazgeçilmezi turşunun faydalarını sıraladı. Besinlerin korunması amacıyla uygulanan en eski yöntemlerden bir tanesi olan turşu, önemli antioksidanların ve besin maddelerinin üretilmesini sağlıyor. Turşunun minerallerin biyo-yararlılığını ve protein sindirimini olumsuz yönde etkileyen fitat gibi anti-besin öğelerinin ortadan kaldırılmasını sağladığını açıklayan Emsey Hospital Beslenme ve Diyet Uzmanı Evnur Saray, turşuyu bir besin çeşidi veya çeşni değil, besin takviyesi olarak da değerlendirebileceğimizi belirtti.

Bağırsak sağlığınız genel sağlık durumunuz için ön şart

Bağırsak mikrobiyotasının sağlıklı durumda olmasının, kişinin genel sağlıklılık durumunu etkilediğini belirten Dyt. Evnur Saray sözlerine şöyle devam etti: “Bağırsaklarımız, insan genomundan 100 kat fazla DNA içerir. Bu bakteriler sindirime yardımcı olmanın yanında, insan vücudunda üretilemeyen maddelerin de sentezini yaparak beslenmeyi destekler. Önemli olan bu bakterileri yerine koyabilmek ve beslenmeleri için gerekli gıdayı verebilmektir. Probiyotiklerden zengin turşu gibi besin takviyelerini tüketerek, bu mikrobiyal yaşam alanına faydalı olacak şekilde beslenmek bizim genel sağlığımızı da olumlu yönde etkileyecektir.”

Turşunun faydaları

Turşunun birçok faydası bulunduğuna dikkat çeken Emsey Hospital Beslenme ve Diyet Uzmanı Evnur Saray, bunlardan birkaçını sıraladı:

Turşu, bağırsak yolunun sağlığını artırır. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Alerjik bir durum varsa iyileşmesine yardımcı olur. İltihabın hafiflemesini sağlar. Mikrobiyal enfeksiyonlara karşı koruma sağlar. Grip, soğuk algınlığı semptomlarını azaltıcı, yani pediyatrik bağışıklık sistemini güçlendirici etkisi olabileceğine dair çalışmalar mevcuttur. Kilo alımının ve iştah düzeninin kontrol edilmesine yardımcı uygun bağırsak florasının oluşmasını sağlar. Probiyotiklerin kolon kanseri riskini azaltabileceğini gösteren araştırmalar vardır. Yapılan bazı çalışmalar, bağırsak mikrobiyotasının merkezi sinir sistemi ile iletişim halinde olduğunu ve endişe, karamsarlık, kavrama yeteneği, acı hissi gibi durumları olumlu etkilediğini gösterir.

Turşu tüketirken tuza dikkat

Neredeyse her turşu çeşidinin yüksek oranda tuz içerdiğini belirten Dyt. Saray, tuzun sadece tat vermediğini aynı zamanda anti-mikrobiyal özelliğiyle zararlı ve istenmeyen mikroorganizmaları uzak tutarak turşunun korunmasını sağladığını açıkladı. Bu nedenle turşu tüketirken dikkatli olunması gerektiğini ifade eden Dyt. Saray, “Hipertansiyon, yüksek miktarda tuz tüketiminin en önemli risklerinden biridir. Hipertansiyon, özellikle yaşlılarda inme ve kalp krizinin temel nedenlerindendir. Dolayısıyla, olası riskleri önlemek amacıyla turşu tüketiminin kontrollü olarak yapılması önemlidir” dedi.

Probiyotik kaynağı ev yapımı turşu tarifi

Dyt. Evnur Saray evinizde probiyotik kaynağı turşu yapmanız için kolay ve pratik bir tarif de paylaştı.

Malzemeler:

Bir tane mor lahana,

10 -12 tane havuç

6 tane orta büyüklükte kırmızı pancar,

Birkaç tane orta büyüklükte kereviz,

1 baş sarımsak

1 demet maydanoz veya dereotu veya taze nane (Hepsi birlikte de olabilir)

5 yemek kaşığı doğal deniz veya kaya tuzu

1 su bardağı kefirden ve yoğurttan süzülmüş peynir altı suyu*

3-5 kapsül probiyotik

Not: Malzeme çeşidi ne kadar karışık olursa, probiyotik çeşidi de o kadar fazlalaşır.

Yapılışı:

Lahana, havuç, pancar ve sarımsağı mutfak robotundan geçiriniz (Büyük parçalar halinde olursa, dişleri sızlatıyor ve çiğnemesi zor oluyor, o nedenle robottan geçirilmesini tavsiye ediyorum) ve kocaman bir kaba dökünüz. Maydanoz, dereotu veya naneyi ince ince kıyarak tencere içindeki karışıma ekleyiniz. İçine peynir altı suyunu, tuzu ve kapsül içindeki toz probiyotikleri dökün ve tahta servis kaşığıyla iyice karıştırın. Daha sonra elinize eldiven geçirip tüm malzemeleri iyice karıştırın ve sulanmasını bekleyin. Sonra bu karışımı birer litrelik cam kavanozlara doldurunuz ve küflenmemesi için hava almayacak şekilde kapatınız. Kapağını sıkıca kapatıp oda sıcaklığında 5-7 gün kadar dinlendirip sonrasında buzdolabına alabilirsiniz.

Önemli Not: Fermantasyon sırasında asla küflenme olmamasına dikkat ediniz. Küf GAPS hastaları için ve bağırsak sağlığı için son derece tehlikelidir. Küflenmeyi önlemenin yolu havasız ortamda (anaeorobik) fermente olmasını sağlamaktır.