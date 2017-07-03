Bebeğinizin iştahsız olmasının sebebi siz olabilirsiniz!

Bebeklerde görülen iştahsızlık probleminde temel sebebin, annenin taşıdığı kaygı olduğunu biliyor muydunuz? Yapılan araştırmalar göstermiştir ki; anneler, bebeklerinin yeterli beslenmediğini düşündüğünde bu kaygı bebekleri de olumsuz etkiliyor. Anne ve bebek arasındaki bağda kırılmalar meyana geliyor ve bebeklerde iştahsızlık görülüyor. Eğer başka bir problem yoksa ve sadece annenin kaygısı ise ilk önce bu duygu aşılmalıdır. Ancak sebep bu değilse iştahsızlığın altında yatan faktörler uzman bir doktor tarafından belirlenmelidir. Avrasya Hastanesi’nden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Ersin Sarı, bebeklerde görülen iştahsızlık problemlerine dair her şeyi sizler için anlattı.

Çocuklarda görülen iştah problemlerinin nedenleri;

Çocuklarda iştahsızlığın sebepleri çeşitlidir. Aşağıdaki gibi sebepler sıralanabilir.

Ev değişikliği,

Hava değişimi,

Tatil,

Evden uzaklaşma,

Anne ya da babadan ayrılma,

Bazı hastalıkların habercisi olabilir mi?

Bebeklerde görülen iştah problemi yaygın olarak görülse de altında yatan nedenler hiç de masum olmayabilir. Geçici sayılabilecek iştah problemleri(3 haftadan az) yukarıda sayılan nedenlere bağlı olarak ortaya çıksa da bir aydan fazla süren iştah problemleri başka hastalıkların habercisi olabilir. Bu hastalıklar;

Anemi(kansızlık),

Bağırsak parazitleri,

Enfeksiyon hastalıkları,

Hipotiroidi

Vitamin eksikliği

Konjenital kalp hastalıkları,

Eğer bebeğinizde uzun süredir devam eden bir iştah problemi görüyorsanız zaman kaybetmeden bir doktora başvurun. Zira basit bir problem olarak görülebilecek iştah problemleri daha ciddi bir tabloya dönüşebilir.

Bebeklerde iştahsızlık hangi dönemlerde görülür?

Bebeklerde büyüme ve gelişme hızı dönemlere göre değişiklik gösterir. Bazı dönemlerde büyüme hızlı olabilirken bazı dönemlerde büyüme yavaş olur. İlk 1 yıl bebeklerin hızlı büyüme gösterdiği dönemdir ve bebeğin gıda ihtiyacının daha fazla olduğu bir dönem olarak kabul edilebilir. Bu dönemde çocuğun fazla yemesine alışılır ve 2. yıl ayda çocuğun büyümesi ve gelişmesi yavaşlar ve bebeğin daha az beslenmesi durumunda iştahsızlık varmış gibi algılanabilir. Bu tür bir durum normaldir ve annenin kaygı duymasına gerek yoktur.

Yine iş çıkarma dönemleri çocukların iştahsız olduğu zamanlardır. Bebekler için zor bir süreç olduğundan bebekler genelde keyifsiz olur. Bu durum da ise düzenli beslenmemesi normal karşılanabilir bir durumdur. Bunun dışında ek gıdaya başlayan bebeklerde yaşanan alerjik reaksiyonlar bebeklerde iştahsızlığa sebep olabilir. Bu durumda yapılması gereken uzman bir doktora başvurmaktır.

İştahsızlık problemlerinin önüne nasıl geçilir?

İştahsızlık birçok faktöre bağlı olarak ortaya çıktığı gibi yine birçok faktörle engellenebilir bir durumdur. Ebeveyn olarak size düşen gereksiz kaygılardan sıyrılarak bebeğinizin iştah problemlerini çözebileceğiniz bu ipuçlarına kulak vermektir.