Bebek bekleyen hamileler için gebelik haftası hesaplama yöntemi!

Gebelik haftası hesaplama yöntemi tıbbi açıdan ay hesabı üzerinden değil hafta hesabı üzerinden yapılır. Bu konuda da bebek bekleyen çiftlerde kafalar tabii ki karışmaktadır. Anne ve baba olmak çiftlerin hayatlarında özel bir dönüm noktasıdır. Hayatları değişecek, sorumlulukları artacak olmasına rağmen heyecanlı bir bekleyiş içine girerler. Bir kadın için hayatının en önemli ve en özel ve en rahat dönemi olan hamilelikte akla gelen sorulardan biri de gebelik haftası hesaplama konusu ve tabii son olarak doğumun ne zaman, hangi tarihte olacağıdır. Uzun ve yorucu bir 9 ay olsa da kadınlar için hamilelik çok özel bir dönemdir.

Gebelik haftası hesaplama yöntemi için ilk gereken bilgi, anne adayının yumurtlama zamanıdır. Bunu belirleyebilmek için de kadının son adet tarihini bilmesi gereklidir. Genellikle gebelikte hafta ve ay uyuşmazlığı yaşanır. Tabii son adet tarihi bilinse de yine de adet döneminden sonra yumurtlama konusunda tarih tamamen tahmin edilir. Gebelik süreci toplamda 40 haftadır. Tamamlanan hafta üzerinden gebelik haftası hesaplama işlemi yapılır. Eski dönemlerdeki gibi ay üzerinden hesaplama yapılmaz.

Gebelik haftası hesaplama konusunda haftalar nasıl sayılmalıdır?

Gebelik haftası hesaplama yönteminde gebelik haftasının tam olarak tahmin edilmediği durumlarda erken doğum riski yaşanabilir. Bebekte fark edilecek bir gelişme geriliği, suyun erken gelmesi, doğum yapılacak günün aşımı gibi durumlarda anneye uygulanacak tedavinin belirlenebilmesi için gebelik haftası kesinlikle bilinmelidir.

Eğer gebelikte yüksek bir risk söz konusuysa ya da bebekte bir sorun olması halinde, gebeliğin devamı ya da sonlandırılması gibi durumlar, gebelik haftasına göre bir karar verilir. Ayrıca gebelik haftasına göre bebeğin anne karnındaki gelişimi, kilosu, gerekli ölçümleri düzenli bir şekilde izlenebilmesi ve doğru değerlendirilmesi için gebelik haftası yine önemlidir. Normal doğum zamanı da gebelik haftalarına göre belirlenir.

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Gebelik haftası hesaplama konusunda tıbbi açıdan 5 farklı yöntem vardır

Ultrason ile görüntüleme, gebelik haftası hesaplama

Anne karnındaki bebeğin boyu, kafa çapı, kafa çevresi ölçüsü, ense kalınlığı, karın çevresi, bacak uzunluğu gibi ölçümler ultrasonografik görüntüleme ile elde edilir. Ultrasondan alınacak bu verilere göre bir değerlendirme yapılarak, tahmini bir gebelik haftası belirlenir. Bu yöntem en tutarlı sonuçları gebeliğin ilk zamanlarında yapıldığında çıkar. Yani ilk 3 aylık dönemde çok daha kesin ve yakın sonuç alınabilir. Bu nedenle doktorda yapılacak ilk ultrason görüntüleme sırasında bu bilgi elde edilir.

Son adet tarihi ile, gebelik haftası hesaplama

Gebelik haftası hesaplama için en önemli bilgi olarak anne adayının son adet tarihinin ilk günü alınır. Bu tarih ile başlayarak bir hesaplama yapılır. Son adet tarihi ile yapılan tarih belirleme aslındsa en doğru çıkan sonuçları verir. Ancak özellikle dikkat edilmesi gereken özel koşullar da vardır. Bunlar nelerdir, bakalım. Anne adayında adet düzensizliği, gebeliğin ardından adet görme belirtileri yani üstüne adet görme, yumurtanın rahim içinde geç döllenmesi gibi şaşırtıcı durumlar son adet tarihinin yanlış belirlenmesine neden olabilir. Bu tip durumlarda, tüm bilgiler bir araya getirilerek düzeltilmiş adet tarihi belirlenir ve gebelik haftası da tüm bu verilere göre hesaplanır.

Yumurtlama tarihi, gebelik haftası hesaplama

Anne adayının adet tarihinin ilk günü bilinse de, tabii ki net olarak yumurtlama tarihi bilinmez. Ancak tahmini olarak genel bir hafta seçilir. Yumurtlama tarihi tüp bebek tedavisinde yumurtalıkların uyarılması ile birlikte yapılan ultrason görüntülemeler ile kesin olarak izlenir. Bu tarihin üzerine iki hafta eklenerek de gebelik haftası hesaplanabilir.

Tüp bebek embriyo transfer tarihi, gebelik haftası hesaplama

Tüp bebek tedavisinde labaratuvarda döllenen embriyonun, rahim içine transfer edildiği zaman, anne adayında gebeliğin ilk günü olarak belirlenir. Çünkü zaten embriyo hali ile rahim içine yollanır. Bu şekilde gebelik haftası zaten bellidir.

Fetoskop, gebelik haftası hesaplama

Çok eskiden bebeğin kalp atışları ‘’fetoskop’’ adı verilen huniye benzeyen bir aletle annenin karnına dayatarak dinlenirdi. Seslerinin ilk duyulduğu zaman gebelik haftasını hesaplamada belirleyici olurdu. Günümüzde ise hala maalesef tıbbi şartların yetersiz kaldığı bölgelerde ve ebeler tarafından hala kullanılmaktadır. Bu şekilde bebeğin ilk kalp atışının duyulması 18 ile 20 hafta arasında olduğu için, buna göre gebelik haftası rahatlıkla hesaplanabilirdi.