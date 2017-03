Bel Fıtığı tedavisi ile ilgili doğru olduğu sanılan yanlış bilgiler ve cevapları

Sert yerde yatmak bel ağrılarına iyi gelir mi? Bel fıtığı olanları hareket etmekten kaçınması mı gerekir? Bel fıtığı sorunu olanların sürekli korse takması gerekir mi? Bu soruların çoğu ile ilgili oldukça yanlış ve sakıncalı cevaplar nedeniyle pek kişi sağlığından oluyor. Bel fıtığı tedavisinde kulaktan dolma bilgilerle doğru sanılarak yapılan; aslında hastanın iyileşme sürecini uzatan yanlışları ciddi sağlık sorunlarına neden oluyor. Bel fıtığı ile ilğili oldukça yaygın bir bilgi kirliliği söz konusu olduğunu söyleyen Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Aytaç Akbaşak, en yaygın yanlış bilgilerle ilgili doğru cevapları paylaştı.

Yanlış: Sert yerde yatmak bel ağrılarına iyi gelir

Doğru: “Sert yer” betimlemesi ortası çökmeyen bir yatak anlamına gelir. Yatar durumdaki insan vücudunun en ağır bölümü bel ve karın bölgesidir. Dolayısı ile ortası çöken çok yumuşak yataklarda omurga yatar pozisyonda iken bel bölgesinden bükülme eğilimi gösterir. Bu da ağrıya neden olur. Ancak bazı kişiler taş, ya da tahta zemin üzerinde yatılması gerektiğine inanırlar ki bu yanlış ve gereksizdir.

Yanlış: Mutlaka sırt üstü yatılmalıdır

Doğru: Aynı pozisyonda yatmak kişileri yorabilir ve rahatsız edebilir. Sırt üstü yatılması şart değildir. Hastaların en rahat ettikleri pozisyonda yatmaları uygundur.

Yanlış: Ameliyatın ardından hiç kalkmadan minimum 20 gün yatak istirahati gerekir.

Doğru: Hastalar genellikle anestezinin etkisi geçtikten sonra ya da en geç ameliyatın ertesi günü ayağa kaldırılırlar. Ameliyattan sonra devamlı yatılması gerekmez.

Yanlış: Mümkün olduğunca hareket etmekten kaçınılmalıdır

Doğru: Ameliyat sonrasında hastalar 7-10 gün arasında bedeni fazla zorlamadan normal yaşamlarına dönebilirler.

Yanlış: Sürekli korse takmak gerekir

Doğru: Bel korseleri uzun süre kullanıldıklarında bel kaslarının görevlerini üslenerek bu kasların yumuşama ve zayıflamalarına yol açarlar. Bel ağrısı çeken hastalarda, tam tersine, bu kasların kuvvetli olması gerekir. Bu nedenle bel fıtığı ameliyatlarından sonra, füzyon operasyonu yapılan ameliyatlar dışında, korse kullanımını önerilmez.

Yanlış: Yumuşak koltukta oturmak bele iyi gelir

Doğru: Tam tersi, yumuşak koltuklara oturup kalkmak zor olduğundan sert koltuk ya da sandalyeler önerilir.

Yanlış: Bel çektirme, bel fıtığı tedavisinde kullanılması gereken bir yöntemdir

Doğru: Bel çekilmesi tıbbi eğitimleri olmayan kişilerce yapılan ve hiçbir faydasının olmamasının yanı sıra ciddi sakatlıklara yol açabilen bir yöntemdir. Kesinlikle önerilmez.

Yanlış: Bele bağlık bağlama, bardak çekme, masaj gibi yöntemler uygulanabilir

Doğru: Masaj, bel fıtığı dışındaki bazı kas spazmlarında faydalı olabilir. Ancak, kesinlikle eğitimli kişiler tarafından yapılmalıdır. Diğer yöntemler ilkel uygulamalar olup aynı bel çekme gibi zararları olabilecek girişimlerdir.

Yanlış: Fizik tedavi çok önemlidir

Doğru: Bel fıtığı dışındaki ameliyat gerekmeyen bel ağrılarında fizik tedavi yardımcı olabilir. Ancak, bir Beyin Cerrahı tarafından ameliyat önerilen hastalarda fizik tedavide ısrar etmek; bulgu ve yakınmaların artmasına neden olabilen zaman kayıplarına yol açar.

Yanlış: Fizik tedavide ağrı olursa tedavi bırakılmalıdır

Doğru: Fizik tedavi seansları sırasında hastaların durumları fizik tedavi hekimlerince yakın olarak gözlenmeli ve tedavi süreci ona göre ayarlanmalıdır.

Yanlış: Bele iğne yapılması bel fıtığı için yararlıdır

Doğru: Bel fıtığı omurlar arasındaki özel kıkırdağın dışarı çıkıp bacağa giden sinirleri sıkıştırması sonucunda oluşan bir hastalıktır. Dolayısı ile belden yapılan iğnelerin beldeki bu probleme hiçbir faydası yoktur.

Yanlış: Bel fıtığı ameliyatı çok riskli bir ameliyattır

Doğru: Her ameliyatın riski vardır. Bu nedenle bel fıtığı ameliyatının da riskleri vardır. Her olayda olduğu gibi, gerekli önlemler alınarak bu riskler minimuma indirilir. Bel fıtığı operasyonunun riski yaşamda her an karşılaşma olasılığı bulunan risklerden fazla değildir

Yanlış: Bel fıtığı ameliyatları genel anesteziyle yapılmalıdır

Doğru: Bu ameliyatlar özel durumlarda spinal anestezi adı verilen yöntemlerle de yapılabilir. Ancak hastanın genel anestezi almasında sakınca olmayan durumlarda bu yöntem uygulanmalıdır.

Yanlış: Sadece bel ağrısı belirtisi bel fıtığı ameliyatı için yeterlidir

Doğru: Bel ağrısının birçok nedeni olabilir. Bel fıtığı bunlardan sadece bir tanesidir. Ayrıca, sadece bel ağrısı ameliyat için yeterli neden olmayabilir. Bel fıtığında ameliyat kararı muayene bulguları ve görüntüleme yöntemlerinin desteklediği durumlarda verilir.

Yanlış: Bel fıtığı en çok kadınlarda görülür

Doğru: Bel fıtıkları genellikle bedenen çalışan ve mesleği gereği ağır yük kaldıran insanlarda daha sık görülür. Bu nedenle kadın-erkek ayrımı yapmak çok uygun değildir.

Yanlış: Aşırı kilolu kişiler bel fıtığı ameliyatı olamazlar

Doğru: Doğal olarak, aşırı kilolu insanların ameliyatları hem cerrahlar hem de hastalar için daha zorlayıcıdır. Ancak gerektiği durumlarda kilo göz önüne alınmadan bu ameliyatlar yapılır.