Koşmak, yaşam süresini uzatmak için en etkili yegane egzersiz olabilir!

Yapılan yeni bir araştırmaya göre yavaş ya da seyrek koşsalar, hatta sigara içseler, alkol kullansalar veya kilolu olsalar bile koşucuların, koşu yapmayanlara kıyasla ortalama 3 yıl daha fazla yaşadığı bulundu. Diğer sporların hiçbiri insan ömrü üzerinde bu denli etkiye sahip değildi. Günlük beş dakika koşmak bile ömrü uzatıyor. İstanbul Aydın Üniversitesi VM Medical Park Hastanesi’nden Opr. Dr. M. Melih Çiçek, Dallas’taki Cooper Enstitüsü’nde gerçekleştirilen, egzersiz ve ölüm arasındaki ilişkileri inceleyen araştırmanın detayları hakkında şu bilgileri verdi:

Erken ölüm riskini yüzde 40 azaltıyor

“Araştırmacılar, hızı veya kilometre oranı ne olursa olsun kişinin erken ölüm riskini neredeyse yüzde 40 oranında düşürdüğünü gördüler. Araştırmacılar sigara kullanmak, içki içmek, hipertansiyon ve obezite gibi sağlık sorunları geçmişini kontrol ettiğinde bile, koşunun ömrü uzattığını tespit ettiler. Bilim insanları bu verileri kullanarak; araştırmalara katılan ve koşucu olmayan insanlar spor yapmaya başladıklarında, bu insanlar için ölüm riskinin yüzde 16 oranında, kalp krizi riskinin ise yüzde 25 oranında azaldığını buldular.

Haftada 2 saat koşu, ömrü 40 yılda 3.2 yıl uzatıyor

Araştırmacılar, Cooper Institute çalışmasındaki koşucuların verdiği raporlara göre, haftada 2 saat koşan birinin 40 yılda 6 ayı koşarak harcayacağını, ömrünün 2.8 ile 3.2 yıl arasında uzayacağını buldular. Araştırmacılar somut olarak, bir saatlik koşunun, insan ömrüne istatiksel olarak ortalama yedi saat eklediğini bildiriyor. Koşmak insanları ölümsüz yapmaz. İnsanlar ne kadar koşarsa koşsun ömre eklenen süre üç yılla sınırlı.

Yürümek, bisiklet sürmek ölüm riskini yüzde 12 düşürebiliyor

Bu arada araştırmacılar, diğer egzersiz çeşitlerinin de insan ömrünün uzaması açısından faydalı olduğunu fakat hiç birinin koşu kadar ömrü uzatmadığını keşfettiler. Yürümek, bisiklet sürmek gibi diğer aktiviteler koşu ile aynı eforu gerektirse de erken ölüm riskini sadece yüzde 12 oranında düşürebiliyor.

Erken ölüm riskine karşı, koşu eşsiz bir potansiyel oluşturuyor. Koşu, erken ölüme neden olan ekstra vücut yağı ve yüksek tansiyon gibi faktörlerle savaşıyor. Ayrıca, koşu aerobik fitliği artırır ve aerobik fitlik, uzun vadeli sağlığın bilinen en iyi göstergelerinden biridir.”

Sadece koşmak yetmez sağlıklı yaşam tarzı da önemli

Araştırmanın, koşan kişilerin daha uzun yaşayan insanlar olduklarını kanıtladığını belirten Opr. Dr. M. Melih Çiçek, araştırmaya katılan koşucuların genellikle sağlıklı yaşam tarzları olduğuna da dikkati çekiyor.