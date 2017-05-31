Bu besinler cildinizi yeniliyor!

Sağlıklı, ışıl ışıl parlayan bir cilde sahip olmayı kim istemez ki? Üstelik cildimiz en büyük organımız olması itibariyle de şüphesiz büyük bir özeni hak ediyor. Peki, cildimizi tazeleyerek güzel görünmesi nasıl sağlayacağız? Harici olarak kullandığımız kremler, maskeler bir yere kadar. Sağlıklı bir cildin en önemli koşullarından biri sağlıklı beslenme. Doğru zamanda, doğru miktarda tüketilen besinler cildin birçok problemine çözüm olabiliyor. Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Ecem Baydı, yaza girerken cildi yenilemeye yardımcı besinleri anlattı…

Parlak bir cilt için yeşil yapraklı sebzeleri tercih edin

Koyu renkli sebzeler hücre yenilenmesini sağlayarak cildin daha parlak bir görünüme sahip olmasını sağlıyor. Bu nedenle ıspanak, roka, maydanoz gibi koyu renkli sebzeleri beslenme menüsünden eksik etmemek gerekiyor. Öğünlere bol yeşil salata eklemek cilt hücrelerin yenilenmesini hızlandırarak daha parlak bir cilde ulaşmaya yardımcı oluyor. Taze meyve sebze yerine hazır, işlenmiş gıdaların tüketimi cildin parlaklığını yitirmesine yol açtığından tercih etmemek gerekiyor.

Nemli bir cilt için suyu kilonuza göre için

Cildin nem dengesini sağlamada en önemli etkenlerin başında gün içinde yeteri kadar su içmek geliyor. Kilogram başına 30 ml su içmek günlük su gereksiniminizi karşılamamaya yetiyor. Örneğin 55 kilo olan biri, günlük 1.650 ml’den daha az su içmemeli. Ayrıca çiğ sebze ve meyveler yüksek oranda su içerdiklerinden, günde 3 porsiyon meyve ve öğünlerde çiğ sebzelerden oluşan salataları tercih etmek de cildin nem dengesini sağlamaya yardımcı oluyor. Çay ve kahvenin fazla miktarda içilmesi susuzluk hissini ortadan kaldırıyor. Aynı zamanda diüretik etkileri nedeniyle vücuttan su atılımını artırarak cildin nem dengesinin bozulmasına yol açabiliyor. Bu nedenle günlük toplam çay kahve tüketiminiz 4 fincanı aşmamalı.

Aknelerden kurtulmak için karbonhidrattan uzak durun

Bir yiyeceğin kan şekerini yükseltme hızı glisemik indeks olarak tanımlanıyor. Yapılan çalışmalara göre, beyaz un ve sofra şekeri gibi yüksek glisemik indeksli ürünlerle beslenmek de akne oluşumuna yol açıyor. Bu nedenle glisemik indeksi yüksek yiyecekler yerine tam tahıllı ekmek, bulgur gibi glisemik indeksi düşük karbonhidrat kaynakları tercih edilerek akne oluşumunun önüne geçmek mümkün olabiliyor.

Kırışıklarla yumurta ile savaşın

Güneşten gelen ultraviyole ışınlara sık sık maruz kalma derideki kollajen liflerin yıkımını artırarak kırışıklık oluşumuna neden oluyor. Güneş ışınlarına karşı koruyucu kremler deri epitelinde yani üst katmanda etkili olabiliyor. Ancak daha alt katmanlardaki deri tabakalarının da korunması gerektiğinden, bu noktada antioksidan içerikli besinler devreye giriyor. Yumurta, koyu yeşil yapraklı sebzeler, bitkisel yağlar ve tam tahıllı ürünler, içeriğinde bulundurdukları E vitamininin antioksidan özelliği sayesinde cildin ultra viole ışınlara karşı koruyarak, kırışıklık oluşumunu engellemeye yardımcı oluyor.

Pul pul dökülmeler için ceviz ve fındık tüketin

Cildin üst tabakasının suyunu kaybetmesi sonucu pul pul dökülmeler meydana gelebiliyor. Bu nedenle yeteri kadar su içmek, çiğ sebze, meyve tüketimini artırmak su kaybını önlemek için alınabilecek önlemler arasında yer alıyor. Ayrıca, yağlı tohumların içerdiği çoklu doymamış yağ asitleri de cildin nem dengesini sağlamaya yardımcı olarak pul pul dökülmelere karşı koruma sağlıyor. Günde 2-3 adet ceviz veya 7-8 fındık tüketmek bu ihtiyacı karşılamak için yeterli oluyor.

Cilt lekelerine karşı C vitamini

Ciltte leke oluşumunun en önemli nedenlerinin başında gelen ultraviyole ışınların zararlı etkilerinden korunmak için alınan antioksidan miktarının arttırılması gerekiyor. C vitamini, E vitamini ve beta karoten cilt için savaşan en önemli antioksidan kaynakları arasında yer alıyor. Büyük boy bir portakal veya bir su bardağı kadar çilek tüketerek günlük C vitamini ihtiyacının büyük bir kısmı karşılanarak cilt lekelerine karşı korunma sağlanabiliyor. Ayrıca domates de, içeriğinde bulunan likopen ultraviyole ışınlara karşı antioksidan özelliği gösterdiği için, ciltteki lekeleri önlemede tercih edilebilecek besinler arasında yer alıyor.

Yağlanmayı önlemek için kahvaltıya dikkat

Bitkisel ve hayvansal kaynaklardan sağlanabilen A vitamini cildin yağ dengesinin sağlanması açısından önem taşıyor. Koyu yeşil yapraklı sebzeler ve havuç bitkisel kaynaklı A vitamini, yumurta ve süt ürünleri de hayvansal kaynaklı A vitamini açısından zengin gıdalar arasında yer alıyor. Günlük alınan A vitamini miktarını arttırmak için kahvaltılara mutlaka yumurta eklemek ve öğünlerde taze yeşil salatalara yer vermek gerekiyor.