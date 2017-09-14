D vitamini eksikliği, MS hastalığının habercisi olabilir

Finlandiya’da 800 bin kadın üzerinde yapılan bir araştırmaya göre, D vitamini eksikliği multipl skleroz hastalığına yakalanma riskini % 43 oranında artırıyor. Uzmanlar, erken bir uyarı olduğunu belirttikleri D vitamini eksikliğinin farkedilerek giderilmesi durumunda hastalığın gelişme olasılığının düşebileceğine dikkat çektiler.

Finlandiya’da kadınlar üzerinde yapılan geniş ölçekli bir araştırma, D vitamini eksikliğinin multipl skleroz (MS) hastalığına yakalanma olasılığını artıran önemli bir etken olduğunu ortaya çıkardı. Uzmanlar, sadece ABD’de 400 bin kişiyi etkilediği tahmin edilen hastalığa yakalanma olasılığının D vitamini eksikliğinin giderilmesiyle azaltılabileceğine dikkat çektiler.

Neurology gazetesinde yayınlanan araştırmayı, Boston’da bulunan Harvard T.H. Chan Public Health uzmanlarından Dr. Kassandra Munger önderliğinde bir ekip yürüttü. Munger, kandaki D vitamini eksikliğinin MS hastalığının habercisi olduğuyla ilgili çok az araştırma bulunduğunu belirterek, “Bu nedenle yaptığımız araştırma büyük önem taşıyor. 9 yıl boyunca 800 bin Finli kadının kan örneklerinden elde ettiğimiz verileri değerlendirdik. Bu süre boyunca MS hastalığına yakalanan 1092 kadından elde ettiğimiz verileri hastalığın gelişmediği 2123 kişiyle karşılaştırdık” dedi.

Ekip, litrede litrede 30-49 nanomolekül D vitaminini “yetersiz”, 50 nanomolekül ve üstünü ise normal olarak tanımladı. MS hastalığı gelişen katılımcıların % 58’inde D vitamini eksikliği olduğu saptandı. MS hastalığı olmayan kadınların % 52’sinde de D vitamininin eksik olduğu gözlendi. Araştırmacılar, D vitamini eksikliği olan kadınlarda MS gelişme olasılığının D vitamini eksikliği olmayan kadınlara oranla % 43 daha fazla olduğunu buldular.

Eksikliğin giderilmesi riski azaltıyor

Araştırmada ayrıca litrede 50 nanomolekül D vitamini bulunan kadınlarda hastalığın gelişme riskinin % 39 oranında düşük olduğunu gözlemlediler. Dr. Kassandra Munger, “Araştırmamız, genç ve orta yaştaki kadınlardaki D vitamini eksikliğinin giderilmesinin gelecekte MS hastalığına yakalanma olasılığını düşürdüğünü göstermesi açısından da önem taşıyor” diye konuştu.

Munger, katılımcı sayısı yüksek olmasına rağmen araştırmanın sadece beyaz kadınları içerdiğini belirterek, sonuçların etnik kökenli kadın ve erkekler üzerinde de tekrarlanması gerektiğine dikkat çekti.

Kaynak: http://www.medicalnewstoday.com/articles/319405.php