Özel Hastaneler Yönetmeliği değişti! Doktorlar ikinci hastanede çalışabilecek

HASTANELER ARASINDA KADRO DEĞİŞİMİ YAPILABİLECEK

Özel hastaneler, Sağlık Bakanlığının izniyle planlama kapsamındaki ünite ve merkezlerini başka özel hastaneye devredebilecek ve hastaneler, kendi aralarında veya tıp merkezleri ile karşılıklı kadro değişimi yapabilecek.

ÖZEL HASTANELER BAŞKA SAĞLIK KURULUŞLARIYLA BİRLEŞEBİLECEK

Hastaneler, mevcut yatak sayıları korunarak birleşebilecek, ayrıca başka sağlık kuruluşları ile birleşerek (tıp/dal merkezleri, poliklinik) kadro sayısını 33’e çıkarmaları halinde yatak sayıları 100’e tamamlanabilecek. Yatak sayısı 100’ün üzerinde olan özel hastanelerin, planlama kapsamındaki diğer özel sağlık kuruluşları ile birleşerek ilave her 16 uzman hekim kadrosunu sağlamaları halinde 50 yatak ilave etmelerine izin verilecek.

YURT DIŞINDAN GELEN DOKTORA KADRO DIŞI ÇALIŞMA İMKANI

Ayrıca, yurt dışından gelip üç yıl çalışma şartıyla devlet hizmeti yükümlülüğünden muaf tutulacak hekimlerin, bu üç yıllık süre zarfında özel hastanelerde kadro dışı geçici çalışabilmelerine imkan sağlandı.

HASTA MAHREMİYETİNİN SINIRLARI YENİDEN BELİRLENDİ

Kişisel sağlık verilerinin güvenliğinin ihlal edilmesi ile ilgili madde, hasta mahremiyetini de kapsayacak şekilde yeniden düzenlendi ve mahremiyet ihlalinin müeyyidesi ilgili mevzuat çerçevesinde belirlendi.