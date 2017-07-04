Dr. Pelin Eriştiren İncesu, AstraZeneca Uluslararası Pazarlar Ticari Strateji Başkan Yardımcısı oldu

Yaklaşık 3 yıldır AstraZeneca Türkiye Ülke Başkanı olan ve aynı zamanda AİFD Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Dr. Pelin Eriştiren İncesu, AstraZeneca Uluslararası Pazarlar Ticari Strateji Başkan Yardımcısı olarak atandı. Pelin Eriştiren İncesu yeni görevinde 77 ülkenin ticari stratejilerinin sorumluluğunu üstlenecek.

Halihazırda AstraZeneca Türkiye Ülke Başkanı olarak görev yapan Dr. Pelin Eriştiren İncesu, Uluslararası Pazarlar Ticari Strateji Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi. Psikiyatri alanında uzman bir tıp doktoru olan Dr. Pelin Eriştiren İncesu, ilaç sektöründeki kariyerine 1999 yılında, Roche bünyesinde medikal müdür olarak başladı. Bir yıl sonra AstraZeneca’ya katılan İncesu, AstraZeneca Türkiye Ülke Başkanı olmadan önce medikal, satış ve pazarlama, ruhsatlandırma, pazar erişimi ve dış ilişkiler gibi alanlarda, çeşitli pozisyonlarda görev aldı. Dr. Pelin Eriştiren İncesu, AstraZeneca Türkiye’de Pazar Erişim biriminin kurulmasında etkin görev aldı ve kendisinin liderliğinde AstraZeneca Türkiye, zorlu ekonomik ve politik koşullara rağmen iki haneli bir büyüme başarısı yakaladı. Yönetimde bulunduğu süre boyunca başarılı ürün lansmanları ve önemli stratejik hamlelerle AstraZeneca Türkiye’nin gerçek bir uzmanlık şirketine dönüşmesine büyük bir katkı sundu.

Dr. Pelin Eriştiren İncesu, AstraZeneca Uluslararası Pazarlar, Ticari Strateji Başkan Yardımcısı olarak geniş çaplı bir bölgenin gelişim ve operasyonunun planlanması ve yönetiminde söz sahibi olacak. Aynı zamanda satış, pazarlama ve insan kaynakları gibi destek fonksiyonları da sorumluluk alanında yer alacak. Ayrıca kendisine bağlı olan bölgeye yönelik hedef ve stratejilerin oluşturulması, denetlenmesi ve takibinde birincil sorumluluğa sahip olacak. Yeni görevi gereği İngiltere’nin Londra şehrinde ikamet edecek olan Dr. Pelin Eriştiren İncesu, yıllık yaklaşık 6 milyar dolar ciro üreten Afrika, Asya-Pasifik, Latin Amerika ve Orta Doğu bölgeleri ile Hindistan, Rusya, Türkiye gibi ülkelerin dahil olduğu 77 ülkenin ticari stratejilerinden sorumlu olacak.