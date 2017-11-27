‘Eczane Verimliliğine Etki Eden Faktörler’ anketi sonuçlandı

Sağlıkta Dönüşüm Projesi ile Türkiye sağlık sektörü tamamen değişti. Bu değişim sürecinde sağlık hizmet sunucuları daha rekabetçi koşullarda mücadele eder hale geldiler. Sağlık harcamaları büyürken, politika yapıcıların bu büyümeyi kontrol amaçlı getirdiği politikalar rekabetçi ortamı daha da zorlu hale getirdi. Sağlık sektörünün en önemli aktörlerinden birisi olan ve toplumun sağlık hizmet erişiminde ilk basamaklarından birinde yer alan serbest eczacılık ise bu rekabetçi ve zorlayıcı piyasada başta finansal olmak üzere, birçok zorlukla yüzleşmektedir. Bu zorluklara rağmen serbest eczacılığı bir meslek, bir sanat olarak gören, manevi olarak sağlık hizmeti sunma bilincine haiz eczacılar mesleklerini ve sanatlarını icra etmeye devam ediyorlar.

Bu süreçte serbest eczacıların ne gibi zorluklar yaşadıkları ve bu zorluklara karşı neler yapılması gerektiğine yönelik değerlendirmeler yapılması amacıyla Bursa Eczacı Odası tarafından CarthaGenetics (İsviçre) Danışmanlık firması aracılığı ile yapılmıştır.

Çalışmada serbest eczacıların verimlilikleri değerlendirilmeye çalışılırken, sürdürebilir serbest eczacılık için sıkıntıları anlamaya ve bunlar için olası önerileri bulmak amaçlanmıştır. Çalışma sonuçlarına göre Bursa ilinde yaşayan ve serbest eczacılık yapan eczacıların %66`sı serbest eczacılık hizmetini sunmaktan memnunlar. Bu memnuniyete ragmen ilgili soruya yanıt veren eczacıların çoğunluğu serbest eczacılık faaliyeti sürdürürken finansman zorluğu yaşadıklarından bahsetmişlerdir. Bu finansman zorluğunun birincil nedeni olarak ilaç fiyatlarında yaşanan değişiklikler ve azalan eczane ilaç kar oranları olduğunu belirtmişlerdir. Diğer nedenler ise finansman maliyetlerinin yüksekliği ve rekabet ortamı olduğu gözlenmiştir.

Sağlıkta Dönüşüm Projesi kapsamında uygulanan politikaların başta ilaç fiyatları olmak üzere bir çok alanda etkilerinin olduğu bu çalışmada da gözlenmiştir. Çalışma Bursa ilinde bulunan serbest eczacılar için önemli sonuçlar sunmakla birlikte, Türkiye çapında genişletilmesi ile mevcut durumun daha iyi analiz edilmesine ve çözüm önerileri getirilmesine olanak sunabilir. Çalışmanın Türk Eczacılık camiasına ışık tutması ve ileri çalışmalar için baz oluşturmasını umut ederiz. Çalışmanın tam metni için tıklayın:>>>