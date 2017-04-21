Evde yapılan konserve tüketimi için uyarı: Ölümcül olabilir

Adana’da aynı aileden dört kişinin domates konservesi yedikten sonra yaşamını yitirdiği iddiaları üzerine uzmanlar ev yapımı sebze konservelerinin sağlık açısından tehlikeli olabileceğine dikkati çekti. Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Meyve Sebze İşleme ve Teknolojisi Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fikret Pazır, yaptığı açıklamada, patlıcan, taze fasulye ve domates gibi sebzelerin ev yapımı konservelerinin sağlık açısından ciddi riskler taşıdığını vurguladı.

Pazır, şunları kaydetti: “Evde konserve yapmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Onun yerine sebzelerin kurutulmasını ya da dondurulmasını öneriyoruz. Meyve konservesi dışında konserveler sağlık açısından ciddi risk. Adana’da aynı aileden 3 kişinin yaşamını yitirmesi, ev yapımı konservelerdeki tehdidi daha net ortaya koydu. Ekonomik olduğunu da düşünmüyorum. Ayrıca çok kaynatıldığı için besin değerleri de kayboluyor.”

İlkbahar ve yaz döneminde yine birçok evde konserveler yapılacağına işaret eden Pazır, “Çok riskli, yüksek derece ısıya dayanıklı, gıda zehirlenmelerine neden olan clostridium botulinum, evlerde yapılan konservelerde görülebiliyor ve sağlık açısından kötü sonuçlara yol açabiliyor. Bu tehlikeli mikroorganizma evlerde yapılan kaynamalarda tamamen yok edilemiyor” bilgisini aktardı.

Nadir görülüyor ama ciddi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Öğretim Üyesi Gıda Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Öznur Cumhur da konserve gıdaların uygun olmayan koşullarda yapılması durumunda ciddi gıda zehirlenmelerine yol açabileceğine işaret etti. Clostridium botulinum bakterisinin en çok konservelerde görüldüğünü belirten Cumhur, şunları kaydetti: “Uygun olmayan koşullarda hazırlandığında genel olarak bu bakterinin sporları konservede kalabilir.

Bu bakteriden zehirlenmeler çok nadir görülüyor ama çıktığında ölüm oranı yüksek oluyor ve semptomlar yaklaşık 12-36 saat sonra görülmeye başlıyor. Bulantı, kusma, karın ağrısı, çift görme, görme bozukluğu, kaslarda güçsüzlük ile ortaya çıkabiliyor. Fakat bu durum, haftalar sonra da oluşabiliyor. Adana’daki ailede baba ve oğulda daha önce ortaya çıkıp annede daha sonra görülmesi gibi.”

Marketten aldıklarımıza da dikkat etmemiz gerekiyor

Ev yapımı konservelerin sağlık açısından risk taşıdığına dikkati çeken Cumhur, şu uyarılarda bulundu: “Daha tehlikesiz olan dondurma ve kurutma yöntemlerini öneriyoruz. Marketten aldığımız konservelere de dikkat etmek gerekiyor. Kapakları şişmiş, kenarı kırık olan konserve gıdaların alınmaması, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının izin verdiği ürünlerin tüketilmesi gerekiyor. Tüketiciler, bozulduğunu, tadından, kokusundan veya dokusundan anlayabileceğini düşünüyor ama her zaman bozuk tadı almak mümkün olmuyor. Bu yüzden tedbirlerimizi almak gerekiyor.”

Adana’da, rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan baba ve oğul beşer gün arayla yaşamlarını yitirmiş, ardından anne ve dede ölmüştü. Ölümlerin şüpheli bulunması üzerine baba ile oğlunun ön otopsisinde gıda zehirlenmesi bulgularına rastlanmıştı.

Aile üyelerinin olaydan kısa süre önce domates konservesi yediklerini iddia edilmişti.

Uzman Diyetisyen Ümran Canlı konu ile ilgili şu uyarıları yaptı:

BESİN ZEHİRLENMELERİNDE SEBZE KONSERVELERİNİN ROLÜ

Besin zehirlenmelerinde konservelerin önemli bir bölümü oluşturduğuna dikkat çeken Canlı, “Besin zehirlenmelerinin yüzde 52’si toksit madde içeren sebze konservelerinden meydana geliyor. Konserve hazırlarken sebzelere dikkat etmemiz gerekiyor. Meyve ve sebzelerimizin taze ve küflü olmaması gerekiyor. Bunları temizleyip parçaladıktan sonra gerekirse pişirme işlemi yapılmalıdır. Pişirme işleminin ardından konulacak cam kaplar ve kapakları kontrol edilerek saklama koşullarına göre hazırlanmalıdır. Konserveyi açtıktan sonra da uzun süre açık kalmamalıdır. Gün içinde yahut birkaç gün içerisinde tüketilmelidir. Çünkü bakteri üremesi fazlaca oluşmaktadır” dedi.

KONSERVE YAPARKEN VE ALIRKEN KAPAĞA DİKKAT

Oluşan bakterinin konservede bombe meydana getirdiğini belirten Diyetisyen Canlı, “Clostridium botulinum dediğimiz bir bakteri var ve bu konservelerin baş düşmanıdır. Bunlar konservelerde fazlaca üreyebiliyorlar ve konservede bombe şeklinde oluştuğu gözlemlenebiliyor. Özellikle satın alırken ya da evde yaptığınız konserveleri kapak kısımlarına bakmamız gerekiyor. Bombe varsa kesinlikle tüketmemeliyiz, bu bakteri oluştuğunun işaretidir. Bunu tüketirsek zehirlenme kaçınılmaz olacaktır” diye konuştu.

EVDE YAPILAN KONSERVELERDE KAPAĞIN ŞİŞMEMESİ GEREKİYOR

Zehirlenmenin çeşitli belirtileri olduğunu vurgulayan Canlı, “12 ile 36 saat arasında bağırsak fonksiyonlarında bozulmalar ve kusmalar gerçekleşebilir. Bu durumda hastaneye başvurmak gerekiyor. Bunun sebebi de clostridium botulinum denilen bakteriden kaynaklıdır. Evde yapılan konservelerde kapağın şişmemesine dikkat etmek gerekiyor. Kapağı açarken suyun fışkırmaması önemli. Konservenin kendine has kokusu ve tadında olduğu kontrol edilmelidir. Herhangi bir şüphe unsuru varsa konserve kesinlikle tüketilmemelidir. Botulinum denilen bakterinin ortadan kalkması için de 80 derecede 10 – 30 dakika arasında pişirilmesi gereklidir” ifadelerini kullandı.