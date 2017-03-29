Fareleri gençleştiren ilaç, çok yakında insanlarda da denenecek

Gençleştirme aşısı farelerde etkili oldu. Peptid molekülü verilen farenin yeniden tüyleri çıktı. Sıra insanlarda… Hollanda Erasmus Üniversitesi Tıp Merkezi’nde geliştirilen bir ilaçla farelerin bazı organlarının yaşlanma süreci geri çevrildi. İlaç farelerin tüylerini yeniden çıkartırken, kuvvetlerini artırdı, karaciğer ve böbrek fonksiyonlarını düzeltti. Araştırmayı yapan ekip, şimdi bir dizi güvenlik testinden sonra aynı ilacı insanlar üzerinde denemeyi hedefliyor. Çalışma, vücüdun, bölünme yeteneğini kaybetmiş yaşlı hücrelerden arındırılmasını temel alıyor. İnsan yaşlandıkça, hücrelerde DNA hasarı oluşuyor ve bu hasar, belli bir aşamadan sonra tamir edilemez hale geliyor.

Bu aşamada hücreler ya kanserleşiyor, ya kendi kendini yok ediyor veya hücresel senesens (hücresel yaşlanma) adı verilen yarı faal duruma geçiyor. Daha önce yaşlanmış hücrelerin nötr ve zararsız olduğu, ancak hiçbir biyolojik katkısı olmadığı düşünülüyordu. Ancak son 10 yıl içinde yapılan deneylerde, bu hücrelerin yaşlanmaya bağlı hastalıklarda önemli bir rolü olduğu ve iltihaplı eklem romatizması, katarakt ve tıkalı damarlarda daha yüksek miktarda yaşlı hücre konsantrasyonu görüldüğü ortaya çıktı.

Ancak enflamasyona neden olan kimyasallar salgılayan bu hücreler yaraların iyileşmesine ve tümörlerin durdurulmasına yardımcı oluyor. Geçen yıl yine fareler üzerinde yapılan bir deneyde, yaşlı hücrelerin kendi kendilerini yok etmeleri sağlanmıştı. Bu yöntemle farelerin ömrü beşte bir oranında uzatılmıştı.

‘DÖRDÜNCÜ DENEMEDE BAŞARILI OLDUK’

Çalışmada kullanılan peptid molekülü bu hücreleri hedef alıyor. Kimyasal dengeleri bozularak hücreler öldürülüyor. İlacı geliştiren Dr. Peter de Kaizer, BBC’ye “İnsanlar benim deli olduğumu söylediler. İlk üç denemede haklı çıktılar” dedi. Ancak De Kaizer’a göre, dördüncü denemede başarı sağlandı. Sonuçları Tıp dergisi Cell’de yayımlanan araştırmaya göre ilaç, hızlı yaşlanmaları için genetikleri değiştirilen ve doğal olarak yaşlanan (90 fare yaşı) iki fare grubu üzerinde denendi.

10 ay boyunca hayvanlara haftada üç kez peptid molekülü verildi. 10 gün içinde, farelerin yeniden tüyleri çıkmaya başladı. Üç hafta sonra hayvanların fiziksel güçleri arttı. Yaşlı fareler, ilaç verilmeyen hemcinslerine kıyasla çarkta iki kat fazla koştu. Bir ay kadar sonra da farelerin böbrek fonksiyonları normale dönmeye başladı.

Dr. Peter de Kaizer, şimdi güvenlik testleri kapsamında ilacı agresif bir beyin tümörü türü olan “Glioblastoma multiforme” hastalarında denemeyi planlıyor. Bu hastalıkta, kanserli hücreler, yaşlı hücrelerinkine benzer özellikler taşıdığı için peptid molekülün bu hastalık için muhtemel bir tedavi yöntemi olabileceği belirtiliyor. Kaynak:BBC