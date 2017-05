FDA onaylı tedavi, felç nedeniyle beyin hasarı görmüş hastalara umut oldu

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), felç geçirip ağır beyin hasarına uğramış hastalar yeni bir ilacı onayladığını duyurdu. Şimdiye kadar hiç bir tedaviden yeterli şekilde fayda görmeyen inme hastaları artık yeni bir umuda sahip. FDA’nın onayladığı bu yeni ilaç, felç hastalarının beyin hasarını kalıcı olarak tedavi edebilir. Kök hücre tedavisiyle birleştirilen bir insan proteininin, beyinde inme hasarını onardığı bulundu. Tıp dünyasında büyük heyecan yaratan yeni bir terapötik teknik sayesinde inmeden kalıcı beyin hasarı geri döndürülebilir. Yeni yaklaşım, nakledilen insan kök hücrelerini, ABD Gıda ve İlaç İdaresi’nin inmeli hastalardaki klinik araştırmalar için zaten onayladığı özel bir proteini birleştiriyor. Çalışma şimdilik farelerde denenmiş olsa bile kullanılan kombin tedavi daha önce FDA tarafından onaylanan bir yöntem olduğu için kısa süre içinde yaygılaşabilir.

Araştırmacılar, felcin zarar verdiği fare beynine aşılanmış insan kök hücrelerinden nöron üretmek için 3K3A-APC isimli insan proteini kullandıklarını ve çok başarılı sonuçlar elde ettiklerini duyurdular. Klinik araştırmalar için halihazırda onaylanmış bir ilaç kullanan araştırmacılar beyin hasarını azalttı ve felç geçiren farelerde yeni beyin hücrelerinin büyümesini artırdı. Manchester Üniversitesinden araştırmacılar, felcin neden olduğu hasarı sınırlayabilecek ve beyindeki etkilenmiş bölgede tamiri teşvik eden yeni bir tedavi geliştirdiler. Dahası, kullandıkları ilaç zaten klinik olarak onaylı ve kullanımda.

FDA onaylı eski ilaçla felç hastalarına şifa umudu!

Araştırmacılar, elde ettikleri sonuçları Nature Medicine dergisinde yayınladılar. En sık görülen inme tipi olan iskemik inmelere karşı geliştirilen bu yeni tedavi yöntemi, farelerde denedi. İnme gecirmiş olan farelere uygulanan interlökin-1 reseptör antagonisti (IL-1Ra), romatoid artrit tedavisinde zaten lisanslı bir anti-inflamatuvar ilaç olarak biliniyor. Tedavi uygulanan farelerde felç sonrasında beyin hasarı miktarında ciddi bir azalma olduğu saptandı. Tedaviden sonraki günlerde ilacın beyin hasarına maruz kalan bölgelerde nörojenezi (yeni hücrelerin doğuşu) artırdığı da belirlendi. Tedavi gören fareler, felç yüzünden kaybettikleri motor becerilerine bile yeniden kavuştu.

KISACA

Klinik araştırmalar için halihazırda onaylanmış bir ilaç kullanan araştırmacılar beyin hasarını azalttı ve felç geçiren farelerde yeni beyin hücrelerinin büyümesini artırdı.

Araştırma, Birleşik Devletler’de beşinci ölüm nedeni olan inmelerin ardından gelenlerle yeni umutlar önermektedir.

CURE İÇİN UMUT

İnme, Hastalık Kontrol ve Koruma Merkezleri (CDC) ‘na göre, Birleşik Devletler’de beşinci ölüm nedeni ve yaklaşık 800.000 kişi her yıl bir tane muzdarip. Genellikle kan pıhtısı veya atardamarlardan ayrılan ve beyne seyahat eden yağ birikimi nedeniyle beyindeki kan akışı kesildiğinde ortaya çıkar. Durum çok tehlikelidir, çünkü beyin hücreleri inmenin birkaç dakika içinde ölebilir ve kalıcı hasarlara hatta ölümüne neden olabilir.

İnme kaynaklı beyindeki hasarları yeterince önleyecek veya tersine çevirecek bir tedavimiz hala yok, ancak Manchester araştırmacıları, gelişiminin bu durumu değiştirebileceğine inanıyor. Hâlâ klinik araştırmaların ilk aşamalarındaysa da, sonunda daha büyük denemelere ve nihayetinde insan testlerine geçmeyi umuyorlar. Bu yeni araştırma, diğer araştırmalarla birlikte yaşamları dünya çapında vuruşlardan etkilenen binlerce insana umut veriyor.

Motor ve duyu testleri

Araştırmacılar, farelerin düşmeden dönen bir çubuk üzerinde yürümelerini sağlayarak motor işlevleri test etti. Fare önüne band koyarak duyu ve motor fonksiyonlarını test ettiler ve farelerin yapışkanın çıkarılmasının ne kadar sürdüğünü gözlemlediler.

Zilkha Nörogenetik Enstitüsünde araştırma fizyolojisi ve biyofizik alanının eş başkan yardımcısı ve yardımcı doçenti olan Zhen Zhao, insan kök hücrelerine verilen ve 3K3A-APC ile tedavi edilen kemirgenler bu performans testlerinde daha iyi performans gösterdiğini belirtti.

Fonksiyonel entegrasyon

Felç sonrasında beynin devresini test etmek için araştırmacılar, kök hücreleri nöronal aktivite göstergesi ile işaretledikten sonra farelerin pençelerini mekanik bir titreşimle uyarmışlardır. Onlar, 3K3A-APC ile tedavi edilen farelerde yaralı alanın, plasebo ile tedavi edilen farelerden çok daha fazla aktive edildiğini kaydetti. Üstelik tepki süresi, yaralanmamış farelerinkine çok daha yakındı.

Bu sonuçlar, kök hücrelerden büyüyen nöronların konakçının beyin devrelerine işlevsel olarak entegre edildiğini göstermektedir.

