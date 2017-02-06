Göz dibi muayenesi ile pek çok kanser türü erken evrede teşhis edilebilir

Meme kanserinden prostat kanserine, kan kanserinden akciğer kanserine kadar birçok hastalığın bulguları göz muayeneleri sırasında tespit edilebiliyor ve bu erken teşhis için hayati önem taşıyor. Rutin göz muayeneleri; şeker, yüksek tansiyon, bağışıklık sistemi rahatsızlıkları gibi farklı hastalıkların yanı sıra, kanser vakalarında da erken ve ilk teşhisin konulmasında büyük rol oynuyor. Türkiye’de her yıl 170 bin yeni kanser vakası görülürken, bu hastalıklarla yaşamlarını sürdürenlerin sayısı ise her geçen gün artıyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Samuray Tuncer, 4 Şubat Dünya Kanser Günü, nedeniyle konu ile ilgli kapsamlı bilgiler verdi:

Erken teşhis için rutin göz ve göz dibi muayenesi

Gözlerimiz, günümüzün hastalığı olan kanserle ilgili büyük ipuçlarını içinde barındırıyor. Prof. Dr. Samuray Tuncer, göz dibinde birçok lezyon görülebildiğini, bu lezyonların sistemik bir kanserin parçası olabileceği gibi, başlı başına gözden kaynaklanan kötü huylu tümörler olabileceğini vurguluyor. Bu muayeneler sayesinde; miyop, hipermetrop ve şaşılık gibi basit rahatsızlıkların yanı sıra; bazen gözde melanom, bazen de akciğer, prostat, lenf, meme ve cilt kanseri gibi erken teşhisi önemli kanser türlerinin bulgularının da tespit edilebildiğini belirten Dr. Samuray Tuncer, herkese göz muayenelerini düzenli olarak yaptırmalarını tavsiye ediyor.

Göz parlamalarına dikkat!

Küçük yaştaki çocuk ve bebekler, göz problemlerini 7-8 yaşlarına kadar bildiremediklerinden dolayı, bu yaşlara kadar göz muayenelerinin ihmal edilmemesi büyük bir önem taşıyor. Özellikle bebeklerin gözbebeklerinde gözlemlenen beyaz parlamalar, retinoblastom isimli göz içi kanserinin habercisi olabiliyor. Bu rahatsızlığın %95’i 5 yaş öncesi çocuklara yapılan muayeneler sayesinde tespit edilirken, ana belirtileri göz bebeklerindeki beyaz parlama ve şaşılık olarak öne çıkıyor.

Yetişkinlerde en sık görülen göz içi kanseri: Koroid Melanomu

Yetişkinlerde en sık rastlanan tümör olan koroid melanomu, görme azlığı, gözde ışık çakmaları, siyah gölgeler ve eğri görme gibi belirtiler ile kendisini göstermesine rağmen, bu rahatsızlığa sahip hastaların üçte birinde hiçbir belirti gözlemlenemiyor. Hastalarda herhangi bir şikayetin olmaması, hastalığın farkına varılmasını rutin göz muayeneleri olmayan bir kişi için imkânsız hale getiriyor.

Radyoaktif plak tedavisi sonuç veriyor

Göz içi tümörlerinin tedavisinde en gelişmiş ve altın standard teknoloji olan radyoaktif plak tedavisi, özellikle yetişkinlerde sıkça görülen koroid melanomunun tedavisinde uygulanıyor. Gözün en dışındaki sert beyaz tabaka olan skleraya dikişlerle uygulanan plakların etkinliği, operasyonu gerçekleştiren doktorun tecrübesiyle de doğru orantılı. Radyoaktif plak uygulaması, hastanın ihtiyaçlarına göre hazırlanırken, uygulamasında özel bilgisayar programları kullanılıyor.

Sınır, dil, din ve ırk tanımaksızın insanlığın günümüzdeki en büyük sorunlarından biri haline gelen kanser hastalıklarının üçte biri, yaşam tercihleri, sağlıklı bir hayat ve rutinleştirilmiş sağlık kontrolleri sayesinde önlenebiliyor.

Prof. Dr. Samuray Tuncer, gözbebeğinin büyütülerek gözdibi muayenesi yapılmasının birçok iyi ya da kötü huylu tümörün erken teşhis edilmesine olanak sağladığını belirtiyor. Bazen hayat kurtarıcı da olabilen bu muayenelerin düzenli olarak yapılması olayın ciddiyetini daha da arttırıyor. 2015 yılında Dünyagöz Hastaneler Grubu Etiler Şubesi’nde Prof. Dr. Samuray Tuncer öncülüğünde kurulan “Oküler Onkoloji” Kliniği, ülkemizde göz kanserleri ile mücadelede özel kurumlar içerisinde en gelişmiş teknolojileri kullanan ilk merkez olarak hizmetine devam etmektedir.