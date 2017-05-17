Güçlü kemiklere sahip olmanın kolay yolu
Medikal Akademi
17 Mayıs, 2017 | Kategori: Beslenme ve Diyet
Yaşımız ilerledikçe kemiklerimizdeki protein örgüsü seyreliyor. Yaşlanan kemiklerimizin kalsiyum ağırlıklı mineral maddesi azaldıkça, daha kolay kırılır hale geliyor. Bu durumdan çok omurlar, kalça ve bilek kemikleri etkileniyor. Osteoporoz adı verilen bu sorunla mücadele etmenin pek çok yolu var. Aklımızın bir kenarında hep duracak bu pratik önerileri olabildiğince erken yaşta dikkate alırsak osteoporoza karşı koymak da bir o kadar kolay olur. Okan Üniversitesi Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Derya Fidan, güçlü kemiklere sahip olmanın on altın yolunu sizler için açıkladı.
- Yoğurt ve sert peynirler gibi süt ürünlerini daha sık tüketin; kalsiyum kazanımızı artırın.
- Daha fazla sebze tüketin. Özellikle kalın yapraklı yeşil sebzeleri, marulu, semizotunu, yeşilbiberi, ıspanağı, dereotunu sofranızdan eksik etmeyin.
- D Vitamininiz 20’nin altındaysa mutlaka D vitamini desteği alın ve mümkünse daha sık güneşlenin. D Vitamininden zengini yağlı balık (ve kılçığı ile birlikte tüketilebilen küçük balıklar, mesela hamsi) tercih edin. Doğru bir şekilde daha çok güneşlenin.
- Magnezyum zengini gıdalardan istifade etmeyi unutmayın. Örneğin; ceviz, kabak, ay çekirdeği, fındık ve badem tam anlamıyla kalsiyum depolarıdır.
- Hayvansal protein tüketimini abartmayın. Bitkisel proteinlerden de faydalanmak çok önemlidir: Yüksek proteinli diyetlerin kalsiyum kaybını artırdığını unutmayın.
- Vitamin kullanım için doktorunuza başvurun: K12, D vitamini, kalsiyum, magnezyum ve çinko gibi takviyelerden bilinçli olarak istifade etmek size çok şey kazandıracaktır.
- Egzersiz yapmayı (özellikle direnç egzersizleri) ihmal etmeyin; yürüyüşte hafif ve ölçülü ağırlık egzersizlerinden de faydalanın…
- Kolajen desteği alın. Kemikli tencere etleri, paça çorbası, sakatat gibi kolajen zengini besinlerden faydalanın…
- Tuzu azaltın. Fazla tuz, fazla protein gibi etkiliyor, idrarla kalsiyum kaybını artırıyor.
- Sigaradan uzak durun. Kahveyi, çayı azaltın. Kafeinden zengin kolalı içecekleri asla tüketmeyin.
24,000 BeğenenBeğen
13,315 TakipçiTakip Et