Güldem Berkman, Amgen Türkiye Genel Müdürlüğüne getirildi

Amgen Türkiye’nin Genel Müdürlük pozisyonuna, Türkiye’nin en etkili kadın liderlerinden biri olan Güldem Berkman atandı. Güldem Berkman aynı zamanda Mustafa Nevzat İlaç’in yurt içi ticari faaliyetlerinden sorumlu Genel Müdür görevini de yürütecek. İş dünyasının yakından tanıdığı ve daha önce önce Novartis Pharma AG’nin İsviçre Basel’deki ana merkezinde Novartis Değişim Projesi İlaç Divizyonu Global Liderliği pozisyonunda görev yapan Berkman, 2001 yılından bu yana Novartis’te Türkiye Ülke Müdürlüğü, Macaristan Ülke Müdürlüğü ve Asya, Ortadoğu, Afrika Bölgesi Yürütme Kurulu Üyeliği de dahil olmak üzere üst düzey kademelerde görev yapmıştı.

Türkiye sağlık sektörünün en büyük yabancı yatırımcısı Amgen’in, Amgen Türkiye ve Mustafa Nevzat İlaç organizasyonlarının üst yönetiminde 1 Temmuz 2017 tarihinden geçerli olmak üzere önemli değişiklikler yapıldı. 2010’da İstanbul merkez ofisini açan, 2012 yılında ise 700 milyon Dolar doğrudan yatırım ile Mustafa Nevzat İlaç’ı satın alarak sektördeki yerini sağlamlaştıran Amgen Türkiye’nin Genel Müdürlük pozisyonuna, Güldem Berkman atandı. Güldem Berkman aynı zamanda Mustafa Nevzat İlaç’in yurt içi ticari faaliyetlerinden sorumlu Genel Müdür görevini de yürütecektir.

Amgen Türkiye’den önce Novartis Pharma AG’nin İsviçre Basel’deki ana merkezinde Novartis Değişim Projesi İlaç Divizyonu Global Liderliği pozisyonunda görev yapan Berkman, 2001 yılından bu yana Novartis’te Türkiye Ülke Müdürlüğü, Macaristan Ülke Müdürlüğü ve Asya, Ortadoğu, Afrika Bölgesi Yürütme Kurulu Üyeliği de dahil olmak üzere üst düzey kademelerde görev yapmıştı.

Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra Harvard Üniversitesi’nde Finans, Pazarlama, Ekip Yönetimi İle Liderlik ve Sağlık Ekonomisi konularında sertifika programlarına katılan Berkman, 2012-2014 yılları arasında Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği (AİFD) Başkanlığı, 2013-2015 yılları arasında Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkan Yardımcılığı, 2013-2015 arasında İsviçre Ticaret Odası Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştu.