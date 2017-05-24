Güneşlenme saatlerine dikkat! Hangi saatlerde güneşlenmek gerekir?

Güneşin sıcak yüzünü yavaş yavaş gösterdiği yeni bir tatil sezonu başlıyor. Ancak sağlıklı güneşlenmek istiyorsak güneşlenme saatlerine dikkat etmemiz ve olması gerekenden daha uzun süre ışınlara maruz kalmamamız gerekiyor. Çünkü güneşin ışınları arasında şifa kaynağı olan D vitamini bulunduğu gibi aynı zamanda Ultraviyole A,B ve C ışınları gibi son derece tehlikeli ve cilt kanserine neden olan ışınlar bulunur. Dolayısıyla bu durum güneşlenirken bir kez daha düşünmemizi gerektiriyor.

Doğru saatlerde güneşlenerek güneşin içerisinde bulunan ve bütün canlılar için son derece değerli olan D vitaminini almamız, aynı zamanda yine güneşin yaydığı çok zararlı olan ultraviyole ışınlardan uzak durmamızı gerektiren bir durum söz konusudur. Dolayısıyla güneşi tariflendirirken onun yaşamın devamı için bulunmaz bir dost, fakat aynı zamanda son derece ölümcül bir düşman olduğunu bilmek ve buna göre bir hareket tarzı belirlemek hayati bir önem taşımaktadır.

Güneşten korunmayı sadece kremlere bırakmamak gerekiyor

Güneşlenme sırasında koruyucu olarak güneş kremi tarzında ürünlerin yaygın olarak kullanıldığı biliniyor. Bununla birlikte kendi hazırlayacağınız doğal kremler ile pekala bu korumayı sağlayabilmek mümkündür. Öncelikle şunu belirtmekte fayda var güneşin en faydalı olduğu saatler hakkında bilim adamlarının üzerinde konsensüs sağladığı tam olarak belli bir saat olmaması kafa karışıklığına sebep olsa bile hangi saatte güneşlenirsek güneşlenelim bu sürenin 20 dakikayı geçmemesi şarttır.

Normalde güneşin yaydığı Ultraviyole A,B,C ışınları ozon tabakası tarafından süzülerek dünyaya ulaşmasını engelleniyor. Ancak günümüzde yüksek oranda kloroflorokarbon gazının bu tabakayı eriterek kıta büyüklüğünde bir delik açmış olması güneşi çok dikkatli kullanmamızı gerektirmektedir.

Hangi Saatlerde Güneşlenmeliyim?

Birçok kaynak saat 11.00 ile 16.00 arasının en tehlikeli saatler olarak gösterse de diğer saatlerde uzun süre güneşlenilebileceği anlamına gelmiyor. Özellikle beyaz tene sahip insanların daha fazla zarar gördüğü bu ışınlar cilt kanserlerinin %75 den sorumludur. Üstelik cildin en ince bölümünü oluşturan yüz ve göğüs bölgesi görsel açıdan son derece çirkin bir görüntüye sebep olan güneş lekelerinin oluştuğu bölgelerin başında geliyor.

Ayrıca koruyucu olarak kullanılan çeşitli güneş kremlerinin içeriğinde bulunan kimyasallar nedeniyle güneş ışığını zararlı bir hale getirdiği yönünde yapılan çalışmalar doğal koruyucu kremlerin önemini bir kez daha hatırlatıyor. İsterseniz kolay bulunabilir malzemelerden evinizde bu kremleri kendiniz üretebilir, cilt bakımınızı ve korumasını bu ürünlerle sağlayabilirsiniz.

Mutlu ve sağlıklı günler.

Saygılarımla

Ahmet Burak SEZGİN