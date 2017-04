Hepatit B hastalarına müjde! Bir kaç yıl içinde tam şifa sağlayan ilaçlar gelecek

Antalya’da düzenlenen 14. Ulusal Hepato Gastroenteroloji Kongresi kapsamında gerçekleşen basın toplantısında konuşan ve Hepatit B hastalarının yakın gelecekte tam şifa şansına kavuşacakları müjdesini veren Uluslararası Avrasya Gastroenteroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Hasan Özkan, halen faz-3 aşamasında pek çok merkezde süren ilaç çalışmalarının olumlu sonuçlandığını ve en geç bir kaç yıla hepatit B hastalığını tam olarak tedavi edecek ilaçların kullanıma gireceğini belirtti. Pankreatoloji Derneği Üyesi Necati Örmeci ise Hepatit C hastalığının 2030’larda tarihe karışacağını açıkladı.

Gastroenteroloji alanındaki gelişmeler ve yeni tedavi yöntemlerinin ele alındığı kongre kapsamında düzenlenen basın toplantısında konuşan uzmanlar karaciğer hastalıkları alanında yaşanan güncel gelişmeler hakkında kapsamlı bilgiler verdiler. Dünya çapında yaklaşık 350 milyon hepatit B hastası olduğunu söyleyen Prof. Dr. Hasan Özkan, halen kullanımda olan Hepatit B ilaçları ile tam tedavi başarısı (fonksiyonel kür-klinik şifa) oranlarının % 25 civarında gerçekleşebildiğini belirtti.

Çok yakında Hepatit B tüm dünyada yok edilme aşamasına gelinecek

Hepatit B hasları için tam şifanın ideal bir hedef olarak kalmakta olduğunu dile getiren Prof. Dr. Hasan Özkan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Tam şifaya tıbbi literatürde son günlerde radikal kür denmektedir. Diğer bir deyişle Virolojik Kür (HBV visüründen tümüyle temizlenme) olup tüm HBV DNA’ların negatifleşmesi ve karaciğerde rcRNA ve cccDNA yapımının durup vücuttan temizlenmesidir. İşte günümüzde bu hedefe yönelik araştırmaları süren ilaçlarla ilgili oldukça sevindirici haberler alıyoruz.

HBV’nin karaciğer hücresine girip çoğalma aşamasında 6 farklı noktayı etkileyecek 9 ayrı stratejik çalışma geliştirildi ve bunların bir kısmı faz 3 aşamasındadır. Çok yakında bu ilaçlar kullanıma girecek. Bu anlamda Hepatit B aşısını da dikkate aldığımızda yakında Hepatit B hastalığını tümüyle dünyada yok etme aşamasına geleceğiz.”

Hepatit C hastalığı 2030’larda tarihe karışacak

Hepatit C hastalıklarının tedavisinde yeni ilaçların üretildiğine dikkat çeken Hepato Bilio Pankreatoloji Derneği Üyesi Necati Örmeci ise “Hepatit C hastalığını tamamen ortadan kaldırmak için her geçen gün yeni araştırmalar yapılıyor. Ülkemizde Mısır, Hindistan, Pakistan gibi bazı ülkelere nazaran hasta sayısı daha az olmasına rağmen, çalışmalar daha fazla ve yeni ilaçlarla hastalığı yenmede yüzde 100 başarıya ulaşıyor.

Hepatit C hastalığı, ilaçların araştırılması ve geliştirilmesi sayesinde 2030’lu yıllarda tarihe karışacak. Hastalık tedavi edilmediği zaman yüzde 40 siroza dönüyor, siroza yakalananların yüzde 3 ile yüzde 5 arasında da karaciğer kanserine sebep oluyor. Ülkemizde karaciğer nakli yapılan hastaların 1/3’ü hepatit C virüsü sebebi ile nakil yaptırmaktadır. Bu sebeplerden dolayı erken tanı çok önemli” dedi.