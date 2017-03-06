Hızlı yağ yakmak için en etkili 5 yöntem

Vücudumuz yakıt kaynağı olan yağı doğal yollardan yakar ancak vücudunuzun daha etkili bir şekilde yağ yakmasını bazı ipuçlarıyla sağlayabilirsiniz. Hızlı yağ yakmak için dayanıklılık antremanı, güç antremanı ve interval antremanı yapmayı, dengeli beslenmeyi ve dinlenmeyi öneren Herbalife Global Fitness Eğitim Direktörü Samantha Clayton, “Egzersiz programınız ve kişisel beslenmeniz konusunda dengeli davranmak uzun vadede daha etkili bir şekilde kalori ve yağ yakmak için mükemmel sonuçlar verir. Tutarlılık başarının anahtarlarından biridir, bu nedenle haftanın beş gününü aktif olmaya ve egzersiz yapmaya ayırın” dedi.

Son derece yoğun geçen günlük yaşamlarımızda sağlık ve fitness hedeflerimize ulaşmak için hızlı yöntemler ve kısa yollar hakkında bilgi almayı hepimiz isteriz. Fakat bazen biraz daha fazla zaman ayırarak fitness programınızı önceden planlamak daha iyi sonuçlar elde etmenize ve daha hızlı yağ yakmanıza yardımcı olabilir. Yağ yakmanın, kilo vermenin ve forma girmenin pek çok yolu olduğunu belirten Herbalife Global Fitness Eğitim Direktörü Samantha Clayton, “Tek yapmanız gereken konfor alanınızdan çıkıp haftalık programınıza bazı etkili yöntemleri eklemeye karar vermek” dedi. Clayton, vücudumuzu adeta bir yağ yakma makinesine dönüştürecek 5 etkili yöntemi şöyle sıraladı:

1- Dayanıklılık antrenmanı için zaman yaratın

Haftada en az bir kez uzun kardiyo egzersizleri için zaman ayırmaya gayret edin. Kendinizi rahat hissettiğiniz bir tempoda uzun süre koşmak, yürümek ya da pedal çevirmek, vücudunuzun yağ yakması için mükemmel bir yöntemdir. Vücudunuz uzun süreli antrenmanlarınızın büyük bir kısmında yakıt kaynağı olarak vücutta depolanan yağı kullanır. Kendinizi zorlamaya başlayıp yoğunluk seviyesini arttırdığınızda, vücudunuz enerji için depolanan karbonhidratı yakacaktır. Her hafta 60 ile 90 dakikayı kendinize odaklanarak geçirmek sizi duygusal olarak da olumlu etkileyecektir.

2- İnterval antrenmanlar yapın

İnterval antrenmanı, kısa ve yoğun koşunun devamında eşit ya da çok az daha uzun bir toparlanma sürecini içeren, temelde vücudu daha yüksek tempolara alıştırma antrenmanıdır. Egzersiz sonrası yağ yakma etkileri nedeniyle interval antrenmanların etkisi oldukça fazla. Yüksek yoğunluklu bir interval antrenman sırasında, vücudunuz yakıt kaynağı olarak karbonhidrat kullanır ancak toparlanma sırasında yağ yakar. İnterval antrenmanlar, düzenli antrenmanlardan daha kısa sürer ve yalnızca 30 dakikalık bir çalışmayla muazzam yağ yakma sonuçları elde edebilirsiniz. Haftada iki gün bu tarzda antrenman yapmaya çalışın.

3- Güç antrenmanlarıyla vücudunuzu daha hızlı toparlayın

Yağsız kas kütlesi oluşturmak, dinlenirken bile daha fazla kalori yakmanıza yardımcı olacak. Vücudunuzun yağsız kas kütlesini muhafaza etmek için yağ muhafaza ederken harcadığından daha fazla kaloriye ihtiyacı olur ve bu nedenle kas kütlesi oluşturmak uzun vadede daha iyi yağ yakmanıza yardımcı olur. Güce dayalı antrenmanların vücudunuzun toparlanma sürecini de hızlandırdığı düşünüldüğünde, bu antrenmanlar iki kat faydalıdır ve spor salonundan da ayrıldıktan sonra yağ yakmaya devam etmenizi sağlar.

4- Dengeli öğünler oluşturun

Aldığınız besinler, vücudunuzdan aldığınız sonuçlar üzerinde doğrudan etkilidir. Her gün karbonhidrat, sağlıklı yağ ve protein içeren dengeli öğünler oluşturun. Antrenmandan önceki 30 dakika içerisinde, özellikle de uzun süreli antrenman yaptığınız günlerde, protein tüketmeye özellikle dikkat edin. Ayrıca, vücudunuzun kas glikojenini yenilemesine yardımcı olmak için egzersiz sonrasında az miktarda karbonhidrat tüketmeniz önemlidir.

5- Dinlenmeye zaman ayırın

Dinlenirken, vücudunuz taleplerinize uyum sağlamaya başlar. Haftada beş gün sıkı egzersiz yapıyorsanız, kalan iki günde vücudunuzun toparlanıp yenilenmesine izin vermeniz gerekir. Vücudunuzun uyum sağlamasını ve gelişmesini mümkün kılmanın pek çok yöntemi vardır. Egzersiz programınız ve kişisel beslenmeniz konusunda dengeli davranmanın uzun vadede daha etkili bir şekilde kalori ve yağ yakmanıza yardımcı olacaktır.